Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Raybit FC Permalukan Member Radit 5-3!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |15:10 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Raybit FC Permalukan Member Radit 5-3!
Raybit FC menumbangkan Member Radit di Liga Futsal Nusantara 2025. (Foto: instagram/@raybitfc)
A
A
A

HASIL Liga Futsal Nusantara 2025 yang mempertemukan Raybit FC vs Member Radit sudah diketahui. Setelah bermain 2x20 menit di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu (6/8/2025), Raybit FC menang 5-3 atas sang lawan.

Jalannya Pertandingan

Raybit FC tampil menyengat sejak menit awal. Tiga menit laga berjalan, mereka sukses menjebol gawang Member Radit lewat gol yang dicetak Fadilah Ramadhan.

Member Radit mencoba merespons gol tersebut. Setelah menebar ancaman demi ancaman, akhirnya mereka sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat gol Juniansyah usai memanfaatkan bola muntahan.

Memasuki 10 menit akhir, kedua tim bermain sengit. Namun, Raybit FC sukses menggandakan keunggulannya atas Member Radit lewat gol Adit Muhammad. 

Keran gol Raybit FC tak berhenti sampai disitu. Di empat menit akhir, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161504/jadwal_dan_link_live_streaming_semifinal_dan_final_nusantara_futsal_league_2025_vision-MYKf_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Semifinal dan Final Nusantara Futsal League 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/51/3049200/hasil-liga-futsal-nusantara-2024-dramatis-merador-fc-vs-batosai-berakhir-3-3-TQq3EYZfaY.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Dramatis, Merador FC vs Batosai Berakhir 3-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/13/51/3048300/hasil-liga-futsal-nusantara-2024-cilegon-fc-vs-rafhely-fc-berakhir-4-4-JykwopeZdh.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Cilegon FC vs Rafhely FC Berakhir 4-4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/19/51/1979580/bifor-fc-menang-meyakinkan-di-final-liga-futsal-nusantara-2018-HxilWd2qdH.jpg
Bifor FC Menang Meyakinkan di Final Liga Futsal Nusantara 2018
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/07/51/1641381/daftar-cabor-kontingen-indonesia-di-sea-games-2025-thailand-52-sudah-direview-ppx.webp
Daftar Cabor Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 Thailand: 52 Sudah Direview
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/07/persib_bandung_adam_alis.jpg
Adam Alis Ungkap Kalimat Sakti Bojan Hodak yang Bikin Persib Comeback atas Selangor FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement