Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Raybit FC Permalukan Member Radit 5-3!

HASIL Liga Futsal Nusantara 2025 yang mempertemukan Raybit FC vs Member Radit sudah diketahui. Setelah bermain 2x20 menit di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu (6/8/2025), Raybit FC menang 5-3 atas sang lawan.

Jalannya Pertandingan

Raybit FC tampil menyengat sejak menit awal. Tiga menit laga berjalan, mereka sukses menjebol gawang Member Radit lewat gol yang dicetak Fadilah Ramadhan.

Member Radit mencoba merespons gol tersebut. Setelah menebar ancaman demi ancaman, akhirnya mereka sukses mencetak gol penyama kedudukan lewat gol Juniansyah usai memanfaatkan bola muntahan.

Memasuki 10 menit akhir, kedua tim bermain sengit. Namun, Raybit FC sukses menggandakan keunggulannya atas Member Radit lewat gol Adit Muhammad.

Keran gol Raybit FC tak berhenti sampai disitu. Di empat menit akhir, mereka kembali menambah pundi-pundi golnya sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 3-1.