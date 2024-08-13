Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Cilegon FC vs Rafhely FC Berakhir 4-4

YOGYAKARTA – Cilegon FC dan Rafhely FC bermain 4-4 dalam laga pertama babak grup delapan besar Liga Futsal Nusantara 2024. Pertandingan itu digelar di GOR Pancasila, Yogyakarta pada Selasa (13/8/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan





Rhafely FC langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Padang tersebut bermain dengan tempo permainan yang cepat, membuat Cilegon FC kewalahan.

Hasilnya manis, Rafhely FC mendapatkan kesempatan penalti setelah tendangan Habibul Ikhsan mengenai tangan pemain Cilegon FC. Yulian Prajito (6’ (P)) yang keluar sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik.

Setelah gol itu, Rafhely FC mencoba menggandakan keunggulan dengan serangan masif. Sementara, Cilegon FC masih bersabar untuk mencari momentum serangan balik.

Namun begitu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama dinyatakan selesai. Memasuki babak kedua, Cilegon FC langsung mengejutkan Rafhely FC dengan gol cepat.

Adalah Rayhan (21’) yang mampu mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekkan manisnya. Tak lama berselang, Cilegon FC mampu membalikkan keadaan lewat gol bunuh diri dari pemain Rafhely FC pada menit 22.