Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Cilegon FC vs Rafhely FC Berakhir 4-4

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 13 Agustus 2024 |12:08 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Cilegon FC vs Rafhely FC Berakhir 4-4
Rafhely FC menahan Cilegon FC 4-4 pada Liga Futsal Nusantara 2024 (Foto: Instagram/@rafhelyfutsal)
A
A
A

YOGYAKARTA – Cilegon FC dan Rafhely FC bermain 4-4 dalam laga pertama babak grup delapan besar Liga Futsal Nusantara 2024. Pertandingan itu digelar di GOR Pancasila, Yogyakarta pada Selasa (13/8/2024) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Futsal

Rhafely FC langsung bermain trengginas sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Padang tersebut bermain dengan tempo permainan yang cepat, membuat Cilegon FC kewalahan.

Hasilnya manis, Rafhely FC mendapatkan kesempatan penalti setelah tendangan Habibul Ikhsan mengenai tangan pemain Cilegon FC. Yulian Prajito (6’ (P)) yang keluar sebagai eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik.

Setelah gol itu, Rafhely FC mencoba menggandakan keunggulan dengan serangan masif. Sementara, Cilegon FC masih bersabar untuk mencari momentum serangan balik.

Namun begitu, tidak ada gol tambahan tercipta hingga babak pertama dinyatakan selesai. Memasuki babak kedua, Cilegon FC langsung mengejutkan Rafhely FC dengan gol cepat.

Adalah Rayhan (21’) yang mampu mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekkan manisnya. Tak lama berselang, Cilegon FC mampu membalikkan keadaan lewat gol bunuh diri dari pemain Rafhely FC pada menit 22.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/51/3161504/jadwal_dan_link_live_streaming_semifinal_dan_final_nusantara_futsal_league_2025_vision-MYKf_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Semifinal dan Final Nusantara Futsal League 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/51/3160859/raybit_fc_menumbangkan_member_radit_di_liga_futsal_nusantara_2025_raybitfc-imzI_large.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Raybit FC Permalukan Member Radit 5-3!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/51/3049200/hasil-liga-futsal-nusantara-2024-dramatis-merador-fc-vs-batosai-berakhir-3-3-TQq3EYZfaY.jpg
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Dramatis, Merador FC vs Batosai Berakhir 3-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/19/51/1979580/bifor-fc-menang-meyakinkan-di-final-liga-futsal-nusantara-2018-HxilWd2qdH.jpg
Bifor FC Menang Meyakinkan di Final Liga Futsal Nusantara 2018
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/21/11/1646509/6-pemain-abroad-perkuat-timnas-indonesia-di-sea-games-2025-qld.webp
6 Pemain Abroad Perkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/26/pembalap_red_bull_ktm_tech_3_maverick_vinales.jpg
Maverick Vinales Minta Bantuan Jorge Lorenzo, KTM Langsung Bergerak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement