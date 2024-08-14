Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Dramatis, Merador FC vs Batosai Berakhir 3-3

Yohanes Demo , Jurnalis-Rabu, 14 Agustus 2024 |19:27 WIB
Hasil Liga Futsal Nusantara 2024: Dramatis, Merador FC vs Batosai Berakhir 3-3
Merador FC vs Batosai berakhir dramatis 3-3 di Liga Futsal Nusantara 2024 (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)
YOGYAKARTA – Laga Merador FC vs Batosai berakhir 3-3 di Grup Y Liga Futsal Nusantara 2024. Pertandingan itu berlangsung di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta, Rabu (14/8/2024).

Jalannya Pertandingan

Merador FC vs Batosai (Foto: Instagram/@ligafutsal.indonesia)

Gol pembuka di laga ini terlebih dahulu diciptakan oleh kubu Merador FC. Tendangan keras Bayu Suwandi berbelok ke arah gawang setelah mengenai pemain Batosai, Farhan Jauzi Laitupa.

Sementara gol penyama kedudukan dari Batosai baru tercipta di menit 17. Tendangan keras Farhan Jauzi tak mampu dibendung sang penjaga gawang.

Merador FC memang tak memiliki banyak peluang. Namun, kuatnya pertahanan klub asal Aceh itu cukup membuat pemain Batosai kesulitan. Skor 1-1 ini bertahan hingga turun minum.

Mengawali babak kedua, Batosai menjadi lebih agresif, serangan demi serangan terus dilancarkan ke gawang Mirador. Tak jarang, pemain Batosai harus dihentikan dengan dilanggar.

Sayangnya, taktik tersebut justru membawa keberuntungan bagi Batosai. Di menit 22 free kick Adjid Akbar bisa berbuah gol yang membawa Batosai unggul 2-1.

