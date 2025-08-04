Hasil Liga Futsal Nusantara 2025: Drama 10 Gol, Asahan Futsal Bantai Barabai FC 7-3!

HASIL Liga Futsal Nusantara 2025 sudah diketahui. Drama 10 gol warnai laga Asahan Futsal vs Barabai FC.

Laga itu dimainkan di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (4/8/2025) siang WIB. Asahan Futsal pun sukses meriah kemenangan telak 7-3 dalam laga perdana Grup Y Liga Futsal Nusantara 2025.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil apik sejak menit awal. Jual beli serangan terus dilakukan oleh para pemain Barabai FC dan Asahan Futsal kendati belum ada yang membuahkan gol.

Setelah bertarung sengit, akhirnya Asahan Futsal mampu membuka keran golnya. Barabai FC mencoba untuk merespons gol tersebut. Namun, mereka cukup kesulitan menembus solidnya pertahanan lawan.

Barabai FC meningkatkan tempo permainannya di menit-menit akhir babak pertama. Hasilnya, mereka sukses mencetak gol penyeimbang. Alhasil, Barabai FC dan Asahan Futsal bermain imbang 1-1 untuk sementara di babak pertama.