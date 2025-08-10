Hasil Final Nusantara Futsal League 2025: Asahan Futsal Sabet Gelar Juara, Usai Tekuk Raybit FC 4-1!

HASIL final Nusantara Futsal League 2025. Asahan Futsal sukses menjadi juara Nusantara Futsal League 2025.

Kepastian itu didapat setelah Asahan Futsal berhasil menekuk Raybit FC 4-1 di partai final. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Minggu (10/8/2025) siang WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Asahan Futsal tampil agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim asal Sumatera Utara itu bermain cepat, dan melancarkan serangan masif ke pertahanan Raybit FC.

Sempat kesulitan, Asahan Futsal akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-11. Gol tersebut tercipta setelah kiper Raybit FC Muhammad Fadli salah mengantisipasi tendangan pemain Asahan Futsal.

Setelah gol itu, Asahan Futsal terus menggedor pertahanan Raybit FC. Pada menit ke-16, Arya Wirawan (16') berhasil mencetak gol kedua untuk Asahan Futsal lewat tendangan keras.

Raybit FC mencoba bangkit dengan mengandalkan serangan balik cepat. Namun, tidak ada gol tambahan tercipta hingga pertandingan babak pertama dinyatakan selesai.