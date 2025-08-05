Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Nusantara Futsal League 2025: Asahan Futsal Club Sikat Batosai Ambon Naga 7-5

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |17:21 WIB
Hasil Nusantara Futsal League 2025: Asahan Futsal Club Sikat Batosai Ambon Naga 7-5
Asahan Futsal Club menyikat Batosai Ambon Naga 7-5 dalam laga kedua Grup Y Nusantara Futsal League 2025 (Foto: Instagram/@nsntr.indonesia)
A
A
A

SUKOHARJO – Asahan Futsal Club menyikat Batosai Ambon Naga 7-5 dalam laga kedua Grup Y Nusantara Futsal League 2025. Laga tersebut berlangsung di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Selasa (5/8/2025) sore WIB. 

Asahan Futsal Club bermain ofensif sejak awal laga babak pertama. Mereka langsung mendapatkan penalti di menit awal pertandingan. 

Asahan Futsal

Andre Wijaya yang menjadi eksekutor menuntaskan tugasnya dengan baik. Setelah gol itu, Batosai Ambon Naga mencoba menyamakan kedudukan dengan bermain agresif. 

Pada menit ke-6, klub futsal asal Ambon tersebut sukses menyamakan kedudukan lewat skema tendangan penjuru. Namun tak lama berselang, Asahan Futsal kembali unggul. 

Dua gol tercipta dalam kurun waktu dua menit, membuat Asahan Futsal unggul 3-1. Pada menit-menit akhir, kedua tim saling jual beli serangan. 

Asahan Futsal berhasil menambah dua gol lagi, sementara Batosai Ambon Naga membalaskan satu gol. Akhirnya, Asahan Futsal Club unggul atas Batosai Ambon Naga 5-2 di paruh pertama. 

Berlanjut pada babak kedua, Asahan Futsal Club mencoba mengontrol permainan. Tim asal Sumatera Utara itu bermain agresif lewat skema permainan cepat. 

 

