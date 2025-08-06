BATOSAI Ambon Naga menggila saat dihadapkan Barabai FC di lanjutan Liga Futsal Nusantara 2025. Bertemu Barabai FC di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Rabu (6/8/2025) malam WIB, Batosai Ambon Naga menang 7-1!
Babak Pertama
Batosai Ambon Naga dan Barabai FC bermain dengan tempo sedang di awal babak pertama. Hal itu dikarenakan, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.
Di menit ke-11, Batosai Ambon Naga mampu membuka keunggulan atas lawan. Kepastian itu didapat setelah Domsy Latuharhary mampu menjebol gawang lawan.
Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Alhasil, Batosai Ambon Naga unggul 1-0 atas Barabai FC di paruh pertama.