Batosai Ambon Naga Hajar Barabai FC 7-1 di Liga Futsal Nusantara 2025!

BATOSAI Ambon Naga menggila saat dihadapkan Barabai FC di lanjutan Liga Futsal Nusantara 2025. Bertemu Barabai FC di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Rabu (6/8/2025) malam WIB, Batosai Ambon Naga menang 7-1!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Batosai Ambon Naga dan Barabai FC bermain dengan tempo sedang di awal babak pertama. Hal itu dikarenakan, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Di menit ke-11, Batosai Ambon Naga mampu membuka keunggulan atas lawan. Kepastian itu didapat setelah Domsy Latuharhary mampu menjebol gawang lawan.

Batosai Ambon Naga menang 7-1 atas Barabai FC . (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Alhasil, Batosai Ambon Naga unggul 1-0 atas Barabai FC di paruh pertama.