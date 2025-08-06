Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Batosai Ambon Naga Hajar Barabai FC 7-1 di Liga Futsal Nusantara 2025!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |20:57 WIB
Batosai Ambon Naga Hajar Barabai FC 7-1 di Liga Futsal Nusantara 2025!
Batosai Ambon Naga menang 7-1 atas Barabai FC. (Foto" Instagram/@batosai.ambon_naga)
A
A
A

BATOSAI Ambon Naga menggila saat dihadapkan Barabai FC di lanjutan Liga Futsal Nusantara 2025. Bertemu Barabai FC di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Rabu (6/8/2025) malam WIB, Batosai Ambon Naga menang 7-1!

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Batosai Ambon Naga dan Barabai FC bermain dengan tempo sedang di awal babak pertama. Hal itu dikarenakan, kedua tim berusaha mengembangkan pola permainan masing-masing.

Di menit ke-11, Batosai Ambon Naga mampu membuka keunggulan atas lawan. Kepastian itu didapat setelah Domsy Latuharhary mampu menjebol gawang lawan.

Batosai Ambon Naga menang 7-1 atas Barabai FC . (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)
Batosai Ambon Naga menang 7-1 atas Barabai FC . (Foto: Instagram/@federasifutsal_id)

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga tersebut. Alhasil, Batosai Ambon Naga unggul 1-0 atas Barabai FC di paruh pertama.

 

1 2
      
