HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Nusantara Futsal League 2025: AFK Teluk Bintuni vs Raybit FC Berakhir 2-2

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 05 Agustus 2025 |13:03 WIB
Hasil Nusantara Futsal League 2025: AFK Teluk Bintuni vs Raybit FC Berakhir 2-2
AFK Teluk Bintuni ditahan Raybit FC 2-2 dalam lanjutan Grup X Nusantara Futsal League 2025 (Foto: Instagram/@nsntr.indonesia)
A
A
A

SUKOHARJO – AFK Teluk Bintuni ditahan Raybit FC 2-2 dalam lanjutan Grup X Nusantara Futsal League 2025. Duel itu berlangsung di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (5/8/2025) siang WIB.

AFK Bintuni dan Raybit FC bermain lepas sejak menit awal laga. Hal itu ditandai kedua tim berusaha saling serang untuk mencetak gol cepat.

Ilustrasi Futsal

Pada menit ke-12, Raybit FC berhasil unggul lebih dahulu agas AFK Teluk Bintuni. Gol tersebut dicatatkan oleh Rakesh Abrar.

AFK Teluk Bintuni tidak tinggal diam begitu saja. Hal itu dikarenakan, mereka berhasil mencetak gol balasan pada menit ke-17 yang ditorehkan oleh Michael Koboy.

Gol tersebut menambah kepercayaan diri AFK Teluk Bintuni. Pasalnya, mereka kini berbalik unggul lewat gol Sarbini Rahman pada menit ke-18.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi. Sementara waktu, AFK Teluk Bintuni unggul 2-1 atas lawan.

 

Halaman:
1 2
      
