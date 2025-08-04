Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Nusantara Futsal League 2025: Pusaka FC Menang Telak atas Batosai Ambon Naga 5-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |18:13 WIB
Hasil Nusantara Futsal League 2025: Pusaka FC Menang Telak atas Batosai Ambon Naga 5-2
Pusaka FC kala berlaga. (Foto: Federasi Futsal Indonesia)
A
A
A

HASIL Nusantara Futsal League 2025 sudah diketahui. Pusaka FC sukses meraih kemenangan kala melawan Batosai Ambon Naga.

Duel Pusaka FC vs Batosai Ambon Naga dalam laga perdana Grup Y Nusantara Futsal League 2025 tersaji di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (4/8/2025) sore WIB. Pusaka FC menang dengan skor 5-2.

Pusaka FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua tim tampil menyengat sejak menit awal. Jual beli serangan terus dilakukan oleh para pemain Pusaka FC dan Batosai Ambon Naga kendati belum ada yang membuahkan gol.

Setelah bertarung sengit, Pusaka FC akhirnya mampu membuka keran golnya lebih dulu. Batosai Ambon Naga mencoba merespons gol tersebut.

Akan tetapi, mereka cukup kesulitan untuk menjebol pertahanan Pusaka FC. Justru, Batosai Ambon Naga harus kembali kecolongan sehingga tertinggal 0-2.

Memasuki menit-menit akhir, kedua tim masih terus jual beli serangan. Batosai Ambon Naga akhirnya sukses memperkecil kedudukan menjadi 1-2 dari Pusaka FC. Skor tersebut sekaligus menutup jalannya laga di babak pertama.

 

