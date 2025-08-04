Hasil Nusantara Futsal League 2025: Raybit FC Gulung Futsal Mbak Adjeng 8-0

Raybit FC menang telak 8-0 atas Futsal Mbak Adjeng dalam laga pertama Grup X Nusantara Futsal League 2025 (Foto: Instagram/@nsntr.indonesia)

SUKOHARJO – Raybit FC menang telak 8-0 atas Futsal Mbak Adjeng dalam laga pertama Grup X Nusantara Futsal League 2025. Duel itu berlangsung di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin (4/8/2025).

Raybit FC bermain ofensif sejak awal pertandingan di babak pertama. Serangan tim asal Jakarta itu terpantau sangat efektif untuk membongkar pertahanan Futsal Mbak Adjeng.

Tak butuh waktu lama, serangan masif berbuah gol pertama untuk Raybit FC. Futsal Mbak Adjeng mencoba bangkit setelah kebobolan. Namun sayang, serangan mereka tak efektif.

Sementara, Raybit FC terus menekan pertahanan Futsal Mbak Adjeng. Hasilnya manis, gol kedua sukses tercipta lewat kerjasama yang apik antar pemain Raybit FC.

Selang beberapa menit, gol ketiga tercipta untuk Raybit FC. Pada akhirnya, Raybit FC sukses mengungguli Futsal Mbak Adjeng 3-0 di paruh pertama.

Berlanjut pada babak kedua, Futsal Mbak Adjeng yang tertinggal mencoba bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Namun begitu, tim asal Lubuklinggau, Sumatera Selatan itu justru kembali kebobolan.