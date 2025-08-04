Hasil Nusantara Futsal League 2025: Member Radit Bekuk AFK Teluk Bintuni 5-4

Member Radit sukses membekuk AFK Teluk Bintuni 5-4 dalam laga pertama Grup X Nusantara Futsal League 2025 (Foto: Instagram/@nsntr.indonesia)

SUKOHARJO – Member Radit sukses membekuk AFK Teluk Bintuni 5-4 dalam laga pertama Grup X Nusantara Futsal League 2025. Pertandingan itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (4/8/2025).

AFK Teluk Bintuni bermain agresif sejak awal pertandingan babak pertama. Deddy Sukma dan kolega langsung menghujani pertahanan Member Radit FC dengan serangan masif.

Hasilnya manis, AFK Teluk Bintuni mampu menciptakan dua gol di awal pertandingan. Tak sampai disitu, AFK Teluk Bintuni terus menggedor pertahanan Member Radit FC.

Namun demikian, saling balas gol terjadi menjelang pertandingan babak pertama selesai. AFK Teluk Bintuni sukses menambah satu gol, sedangkan Member Radit FC mencetak gol pertamanya.

Pada akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan AFK Teluk Bintuni atas Member Radit FC dengan skor 3-1. Berlanjut pada babak kedua, AFK Teluk Bintuni kembali bermain ofensif.

Serangan masif mereka belum mampu menghancurkan pertahanan Member Radit FC. Adapun, Member Radit FC bermain sabar dan menunggu momentum serangan balik.