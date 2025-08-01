MNCTV Resmi Tayangkan Nusantara Futsal League 2025

Nusantara Futsal League 2025 resmi ditayangkan di MNCTV. (Foto: MNC Media)

MNCTV resmi menayangkan turnamen Nusantara Futsal League 2025. Turnamen futsal tersebut akan yang digelar pada 4-10 Agustus 2025.

Dalam Nusantara Futsa League, nantinya ada delapan klub kategori putra dan empat klub kategori putri. Seluruh kategori itu siap bersaing untuk menjadi yang terbaik untuk bisa lolos ke Pro Futsal League musim depan.

Peserta delapan besar Men's Nusantara Futsal League 2025 adalah Pusaka Futsal Club, Raybit Futsal Club, Barabai Futsal Club, Member Radit, Asahan Futsal, Futsal Mbak Ajeng, Batosai Ambon Naga, dan AFK Teluk Bintuni.

Kemudian, peserta empat besar Women's Nusantara Futsal League 2025 adalah F45T Futsal Semarang, Amaros FC, XFL 123, dan Gabby And Garry.

Nusantara Futsal League 2025

MNCTV menayangkan secara langsung pertandingan semifinal dan final Men's Nusantara Futsal League 2025 pada 9 dan 10 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB. Untuk pertandingan lainnya dapat disaksikan Soccer Channel, RCTI+, dan Vision+.

Saksikan Nusantara Futsal League 2025 yang digelar pada 4 - 10 Agustus 2025 hanya di MNCTV Selalu di Hati

(Rivan Nasri Rachman)