HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Dorong Profesionalisme dan Pertumbuhan Industri Futsal, FFI Terapkan Format Liga Mulai 2025-2026

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |15:28 WIB
Dorong Profesionalisme dan Pertumbuhan Industri Futsal, FFI Terapkan Format Liga Mulai 2025-2026
FFI memutuskan menerapkan format liga tertutup mulai 2025-2026 (Foto: FFI)
A
A
A

JAKARTA – Federasi Futsal Indonesia (FFI) memutuskan menerapkan format liga tertutup dengan menghapuskan sistem promosi dan degradasi mulai 2025-2026. Hal ini tertuang dalam Peraturan Nomor 015/FFI-LGL/VII-PER/2025. 

Format liga tertutup berbasis lisensi partisipasi. Peraturan ini akan mulai berlaku pada musim 2025-2026 untuk Pro Futsal League (PFL) dan pada 2026 untuk Women’s Pro Futsal League (WPFL). 

1. Dikelola Secara Profesional

Fafage Femeni vs Kebumen Angels. (Foto: Instagram/wpfl.indonesia)

Sekretaris Jenderal FFI, Perbager Raj mengatakan, perubahan ini dilakukan guna memastikan klub peserta dikelola secara profesional. Ia yakin keputusan ini akan meningkatkan nilai kompetisi.

“Dengan sistem baru ini, kami ingin memastikan klub peserta dikelola secara profesional, berkelanjutan, dan memiliki ruang untuk tumbuh dalam jangka panjang,” ujar Perbager Raj dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

“Transformasi ini akan meningkatkan nilai kompetisi dan membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan industri futsal nasional,” tambahnya.

Perubahan ini merupakan bagian dari strategi besar FFI untuk memperkuat tata kelola olahraga futsal nasional, meningkatkan profesionalisme klub, serta mendorong terbentuknya ekosistem industri futsal yang lebih stabil dan bernilai secara ekonomi. Dalam sistem liga tertutup yang mulai diterapkan, keikutsertaan klub tidak lagi ditentukan berdasarkan hasil kompetisi semata, melainkan melalui proses evaluasi menyeluruh dan pemberian Lisensi Partisipasi oleh FFI. 

Skema ini dirancang untuk memastikan klub-klub yang berlaga di liga profesional benar-benar memenuhi standar kelayakan. Standar itu, yakni manajerial, finansial, teknis, dan legal yang telah ditetapkan.

Untuk musim 2025-2026, jumlah maksimal peserta PFL ditetapkan sebanyak 14 klub. Sepuluh klub teratas dari klasemen akhir PFL musim 2024-2025 akan otomatis memperoleh Lisensi Partisipasi. 

Sementara itu, FFI menargetkan ekspansi menjadi 16 klub pada musim 2026-2027 melalui proses lisensi tambahan. WPFL akan mengadopsi sistem serupa mulai musim 2026 dengan jumlah awal maksimal 10 klub, di mana enam klub teratas dari musim sebelumnya akan memperoleh lisensi otomatis.

 

