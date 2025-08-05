Hasil Nusantara Futsal League 2025: Member Radit FC Sikat Futsal Mbak Adjeng 8-2

SUKOHARJO – Member Radit FC sukses mengalahkan Futsal Mbak Adjeng dengan skor telak 8-2 dalam lanjutan Grup X Nusantara Futsal League 2025. Duel itu digelar di GOR Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (5/8/2025) sore WIB.

Member Radit FC tampil ngotot sejak menit awal babak pertama. Mereka langsung menekan pertahanan lawan demi segera mencetak gol pembuka.

Pada menit ke-3, Member Radit FC mampu memanfaatkan kelengahan Futsal Mbak Adjeng untuk menjadi gol. Gol itu dicetak oleh Sanusi.

Sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol lagi dalam laga itu, Sementara waktu, member Radit FC unggul 2-0 atas lawan.

Pada babak kedua, Member Radit FC tampil begitu dominan melawan Futsal Mbak Adjeng. Mereka menguasai jalanan permainan dan melancarkan gelombang serangan.

Member Radit FC pun berhasil mencetak gol demi gol pada babak kedua. Bukan tanpa perlawanan, Futsal Mbak Adjeng juga sempat menyulitkan.