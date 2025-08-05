Daftar Harga Tiket Persib Bandung vs Semen Padang di Super League 2025-2026 Resmi Dirilis, Bagaimana Cara Belinya?

DAFTAR harga tiket Persib Bandung vs Semen Padang di Super League 2025-2026 sudah dirilis. Tiket laga yang dilangsungkan d Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Apri (GBLA) pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15.30 WIB sudah dapat dibeli di PERSIB Apps.

Namun, sebelum membeli tiket Anda wajib memastikan PERSIB Apps telah diperbarui ke versi 5.0.1 di Apple Store dan Google Play Store. Lantas, berapa harga tiketnya?

1. Harga Tiket Laga Persib Bandung vs Semen Padang

Persib Bandung siap menjamu Semen Padang akhir pekan ini. (Foto: Instagram/persib)

Ada empat kategori tiket laga Persib Bandung vs Semen Padang. Mengutip dari laman resmi Persib Bandung, harga dibanderol Rp 400.000 (VIP Bawah), Rp 200.000 (VIP Barat Utara/VBU dan VIP Barat Selatan/VBS), Rp 125.000 (tribun Utara, Timur dan Selatan). Selain itu ada juga VBU dan VBS Lounge seharga Rp 350.000.

Manajemen Persib Bandung juga menyediakan tiket terusan atau Season Pass kepada Bobotoh -sebutan untuk suporter Persib Bandung. Para suporter yang membeli tiket terusan (17 laga kandang Super League 2025-2026) akan mendapatkan potongan harga 25 persen.

Harga Season Pass adalah Rp 5.100.000 (VIP Bawah), Rp 2.550.000 (VBU dan VBS), Rp 1.593.750 (tribun Utara, Timur dan Selatan), serta VBU dan VBS Lounge seharga Rp 4.462.500.

2. Siap Hajar Semen Padang

Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak dalam kepercayaan diri tinggi setelah membawa skuad Maung Bandung menang 1-0 atas Western Sydney Wanderers di laga uji coba pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Ia menilai kemenangan itu menegaskan Persib Bandung memiliki kualitas di atas tim Super League 2025-2026 lain.