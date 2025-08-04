Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Daftar Pelatih Klub Super League 2025-2026: Cuma 1 Juru Taktik Lokal!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |09:04 WIB
Daftar Pelatih Klub Super League 2025-2026: Cuma 1 Juru Taktik Lokal!
Berikut daftar pelatih Super League 2025-2026 termasuk Bojan Hodak (Foto: Persib Bandung)
DAFTAR pelatih klub Super League 2025-2026 menarik untuk diulas. Apalagi, hanya satu klub yang akan diasuh oleh juru taktik lokal!

1. Ganti Nama

PT LIB ganti nama Liga 1 Jadi Super League. (Foto: Andika Rachmansyah/Okezone)

Liga Indonesia kembali berganti nama. Setelah memakai branding Liga 1 sejak 2017, mulai musim 2025-2026 kompetisi kasta teratas ini dikenal sebagai Super League.

Pergantian nama juga diikuti oleh operator kompetisi dari PT LIB menjadi I League. Walau begitu, kulit dan jeroannya masih sama seperti musim-musim sebelumnya.

Persib Bandung akan tampil sebagai juara bertahan. Pangeran Biru sukses meraih back to back pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. Masih seperti musim lalu, mereka tetap dilatih Bojan Hodak.

2. Pelatih Asing

Omong-omong soal pelatih, sebanyak 17 dari 18 klub peserta akan diasuh oleh arsitek asing! Hingga Senin (4/8/2025), kesebelasan tersebut adalah Malut United.

Laskar Kie Raha akan diasuh oleh Hendri Susilo di Super League 2025-2026. Bukan tidak mungkin juga posisinya akan tergusur andai klub memilih pelatih asing di tengah jalan.

 

