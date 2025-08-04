Advertisement
LIGA ITALIA

Torino Serius Kejar Jay Idzes, Intens Nego dengan Venezia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 04 Agustus 2025 |13:07 WIB
Torino Serius Kejar Jay Idzes, Intens Nego dengan Venezia
Torino begitu serius mengejar Jay Idzes (Foto: PSSI)
A
A
A

TORINO FC tampaknya begitu serius mengejar Jay Idzes. Mereka intens melakukan pendekatan bahkan negosiasi dengan Venezia FC agar transfer segera terwujud.

Idzes masih terikat kontrak dengan Venezia sampai dengan 2027. Jadi, Torino harus menebus harga yang diminta I Lagunari jika ingin mengangkutnya dari Kota Air.

1. Serius

Jay Idzes. (Foto: Instagram/jayidzes)

Dilansir dari Tuttomercatoweb, Torino berusaha begitu keras untuk segera mendapatkan tanda tangan Mereka terlibat negosiasi yang serius dan intens dengan Venezia.

"Diskusi yang sedang berlangsung antara Torino dan Venezia mengenai Jay Idzes, bek tengah senilai €10 juta (Rp 190 miliar)," tulis Tuttomercatoweb, Senin (4/8/2025).

"Selain itu, (mereka juga berminat pada) Gaetano Oristanio, pemain serba bisa yang dapat bermain sebagai pemain sayap atau gelandang serang," imbuh ulasan itu.

 

Halaman:
1 2
      
