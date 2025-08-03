Ke Mana Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers Berlabuh pada Bursa Transfer Musim Panas 2025?

BEK Timnas Indonesia, Mees Hilgers, berhasrat meninggalkan FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Namun, sampai saat ini, belum ada tawaran menarik yang diterima pemegang empat caps bersama Timnas Indonesia ini.

Direktur Teknik FC Twente, Jan Streuer, juga tidak akan melarang jika Mees Hilgers ingin meninggalkan FC Twente. Ia bahkan memprediksi Mees Hilgers akan angkat kaki pada pertengahan Agustus 2025.

Mees Hilgers masih galau menentukan masa depannya. (Foto: FC Twente)

"Kita bisa saja menunggu sampai pemain benar-benar pergi, tapi bisa-bisa itu terjadi di pertengahan Agustus 2025," kata Jan Streuer.

1. Mees Hilgers Masih Galau

Menurut laporan Twente Fans, Mees Hilgers sedang didekati beberapa klub. Namun, dalam forum suporter FC Twente, seorang fans mengungkapkan Mees Hilgers masih bimbang dengan pilihannya.

"Sayangnya, Hilgers belum langsung tertarik ke klub-klub ini, meskipun ia sangat ingin bermain di tempat lain sekitar 1 Agustus 2025," tulis fans itu, Okezone mengutipnya pada Minggu, (3/8/2025).

"Ia tetap lebih suka bermain di luar negeri (Belanda)," lanjut fans tersebut.