HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Warganet Dukung Indra Sjafri Turun Gunung Latih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |03:01 WIB
Indra Sjafri mendapat dukungan penuh menjadi pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025
Indra Sjafri mendapat dukungan penuh menjadi pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025 (Foto: PSSI)
WARGANET ramai-ramai mendukung Indra Sjafri jadi pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. Apalagi, Garuda Muda merupakan juara bertahan.

Sebelumnya, Gerald Vanenburg memberikan kepastian tidak memimpin Timnas Indonesia U-23 untuk SEA Games 2025. PSSI juga belum mengumumkan pelatih untuk turnamen tersebut.

1. Rindu

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

Dalam postingan terbaru Indra, publik sepakbola tanah air memberikan dukungan agar turun gunung melatih Timnas Indonesia U-23. Saat ini pria asal Sumatra Barat itu sedang bertugas sebagai Plt Direktur Teknik PSSI.

"SEA Games 2025 dan AFF senior 2026, semoga dipegang Indra Sjafri," tulis akun @daniarrsh.

"Pak Indra kami rindu trofi," tulis akun @tsany92.

"Semoga balik melatih Timnas Indonesia kelompok umur," tulis akun @longginusdae.

"Coach Indra masih yang terbaik untuk kelompok umur di tingkat Asean," tulis akun @yhenxin.

 

