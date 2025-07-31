Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Buka Suara soal Rumor Indra Sjafri Latih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |19:43 WIB
Erick Thohir Buka Suara soal Rumor Indra Sjafri Latih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: X/erickthohir)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menanggapi rumor yang beredar mengenai penunjukan Indra Sjafri sebagai pelatih Timnas Indonesia U-23 untuk ajang SEA Games 2025. Erick menegaskan hingga saat ini, belum ada keputusan resmi terkait siapa pelatih yang akan memimpin skuad Garuda Muda di ajang multievent tersebut.

Nama Indra Sjafri belakangan santer dikabarkan kembali menukangi Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025. Namun, Erick Thohir menegaskan rumor tersebut masih belum pasti.

1. Belum Putuskan Ada Keputusan

PSSI belum memutuskan apakah akan memberikan tugas tersebut kepada pelatih asal Sumatera Barat itu atau tidak. Meski demikian, Erick meminta publik untuk tidak melupakan jasa besar Indra Sjafri.

Apalagi Indra Sjafri merupakan pelatih yang telah membawa Timnas Indonesia U-23 merebut medali emas SEA Games 2023 setelah 32 tahun penantian.

“Saya sudah sampaikan bahwa kita jangan melupakan pahlawan. SEA Games itu 32 tahun kita menangkan dengan coach Indra. Tapi kalau ditanya apakah PSSI sudah memutuskan coach Indra? Belum,” kata Erick dalam konferensi pers, Kamis (31/7/2025).

Indra Sjafri
Indra Sjafri

2. Fokus Bertahap PSSI

Lebih lanjut, Erick menjelaskan fokus PSSI saat ini berjalan secara bertahap. Setelah berhasil menjadi runner-up Piala AFF U-23 2025, prioritas utama mereka saat ini adalah persiapan untuk Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

“Karena tadi bahwa habis Piala AFF kita juga ada Kualifikasi AFC U-23. Kenapa di AFF ini kita prioritaskan pemain di bawah 22 tahun? Ya ada alasannya sama PSSI. Ingat rata-rata umur itu 20,74, ada alasannya supaya jam mainnya banyak. Makanya dipilih 20,74 di bawah 22 tahun,” sambung Erick.

 

