Gerald Vanenburg Tak Bahagia, 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Bakal Berlaga di Kasta Bawah

DUA pemain Timnas Indonesia U-23 dipastikan berlaga di kasta bawah. Kabar ini tentunya bisa membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, tak bahagia.

Kedua pemain itu adalah Hokky Caraka dan Dominikus Dion. Padahal, kedua pemain itu kerap diandalkan Vanenburg di Piala AFF U-23 2025.

1. 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Bakal Berlaga di Kasta Bawah

Ajang Piala AFF U-23 2025 telah rampung digelar. Garuda Muda sukses menyabet gelar runner-up di ajang tersebut.

Kini, para pemain Timnas Indonesia U-23 pun akan alihkan fokus menatap musim baru bersama klubnya masing-masing. Sayangnya, tak semua pemain andalan Vanenburg di Piala AFF U-23 2025 mentas di liga tertinggi.

Ada sejumlah nama yang berlaga di kasta bawah. Dua pemain itu adalah Hokky Caraka dan juga Dominikus Dion.

Hokky Caraka diketahui mentas di klub Liga 2 Indonesia, yakni PSS Sleman. Klubnya terdegrasi dari Liga 1 di akhir musim 2024-2025 usai hanya finis di posisi ke-16.

Begitu juga dengan Dominikus Dion. Bek berusia 20 tahun itu juga merupakan pemain PSS Sleman. Musim depan, dia hanya akan mentas di Liga 2.