Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gerald Vanenburg Tak Bahagia, 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Bakal Berlaga di Kasta Bawah

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |19:33 WIB
Gerald Vanenburg Tak Bahagia, 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Bakal Berlaga di Kasta Bawah
Gerald Vanenburg kala melatih Timnas Indonesia U-23. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

DUA pemain Timnas Indonesia U-23 dipastikan berlaga di kasta bawah. Kabar ini tentunya bisa membuat pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, tak bahagia.

Kedua pemain itu adalah Hokky Caraka dan Dominikus Dion. Padahal, kedua pemain itu kerap diandalkan Vanenburg di Piala AFF U-23 2025.

Hokky Caraka. Ig/pssleman

1. 2 Pemain Timnas Indonesia U-23 Bakal Berlaga di Kasta Bawah

Ajang Piala AFF U-23 2025 telah rampung digelar. Garuda Muda sukses menyabet gelar runner-up di ajang tersebut.

Kini, para pemain Timnas Indonesia U-23 pun akan alihkan fokus menatap musim baru bersama klubnya masing-masing. Sayangnya, tak semua pemain andalan Vanenburg di Piala AFF U-23 2025 mentas di liga tertinggi. 

Ada sejumlah nama yang berlaga di kasta bawah. Dua pemain itu adalah Hokky Caraka dan juga Dominikus Dion.

Hokky Caraka diketahui mentas di klub Liga 2 Indonesia, yakni PSS Sleman. Klubnya terdegrasi dari Liga 1 di akhir musim 2024-2025 usai hanya finis di posisi ke-16.

Begitu juga dengan Dominikus Dion. Bek berusia 20 tahun itu juga merupakan pemain PSS Sleman. Musim depan, dia hanya akan mentas di Liga 2.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638673/radja-nainggolan-ungkap-keinginan-bela-timnas-indonesia-merasa-tak-dihargai-di-belgia-fos.webp
Radja Nainggolan Ungkap Keinginan Bela Timnas Indonesia, Merasa Tak Dihargai di Belgia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/striker_persija_jakarta_gustavo_almeida.jpg
Cedera Parah, Gustavo Almeida Naik Meja Operasi dan Absen dari Persija 2-3 Bulan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement