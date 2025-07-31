Gerald Vanenburg: Perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Sangat Luar Biasa!

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, memberikan apresiasi setinggi langit atas perjuangan anak asuhnya yang berhasil merebut runner-up Piala AFF U-23 2025. Meski harus mengakui keunggulan Vietnam U-23 di partai final, Vanenburg menyebut perjalanan tim Garuda Muda sangat luar biasa.

Timnas Indonesia U-23 harus puas menjadi runner-up Piala AFF U-23 2025 setelah menelan kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam U-23. Laga final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Selasa 29 Juli 2025 lalu, berakhir pahit bagi Garuda Muda.

1. Perjalanan Luar Biasa

Ya, Timnas Indonesia U-23 gagal mempersembahkan trofi di hadapan publik sendiri. Sementara itu, Vietnam U-23 sukses mempertahankan gelar juara mereka untuk tiga edisi berturut-turut.

Meski kalah, Vanenburg menyebut anak asuhnya bermain sangat baik di laga final tersebut. Meskipun hasilnya tidak maksimal, bagi mantan legenda sepak bola Belanda itu, perjalanan perdananya bersama Timnas Indonesia U-23 ini sungguh luar biasa.

“Kami bermain sangat baik dan sangat bangga dengan para pemain serta staf kami. Meskipun kami belum meraih hasil yang diharapkan, perjalanan ini sungguh luar biasa,” tulis Vanenburg di akun Instagram-nya pada Kamis (31/7/2025).

2. Fokus Berikutnya

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

Kini, Timnas Indonesia U-23 akan memanfaatkan waktu rehat sejenak untuk memulihkan diri. Fokus selanjutnya akan tertuju pada persiapan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 yang akan berlangsung pada September 2025.

“Kami akan mengambil waktu sejenak untuk beristirahat dan memulihkan diri. Fokus kami selanjutnya akan tertuju pada persiapan turnamen berikutnya di bulan September,” sambung Vanenburg.