Media Vietnam Sindir Pedas Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara: Cuma Andalkan Robi Darwis!

MEDIA Vietnam, VCT News, sindir pedas Timnas Indonesia U-23 usai gagal juara Piala AFF U-23 2025. Menurutnya, Timnas Indonesia U-23 hanya andalkan Robi Darwis saja.

Hal ini membuat Timnas Indonesia U-23 tak bisa kalahkan Vietnam U-23 di final. Garda Muda pun harus puas jadi runner-up.

1. Gagal Juara

Ya, Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2025 usai kalah dari Vietnam U-23 di final. Main di SUGBK, Jakarta, Jumat 29 Juli 2025 malam WIB, Garuda Muda kalah dengan skor 0-1.

Gol semata wayang Vietnam dicetak oleh Nguyen Cong Phuong. Sementara Timnas Indonesia U-23, mereka tak bisa membalas satu pun gol.

Hal ini membuat Garuda Muda kalah di 2 final beruntun Piala AFF U-23. Pada edisi 2023, Garuda Muda juga tumbang di tangan Vietnam U-23 pada babak final dengan skor 0-0 (5-6).