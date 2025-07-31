Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sindir Pedas Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara: Cuma Andalkan Robi Darwis!

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 31 Juli 2025 |18:30 WIB
Media Vietnam Sindir Pedas Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara: Cuma Andalkan Robi Darwis!
Robi Darwis kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, VCT News, sindir pedas Timnas Indonesia U-23 usai gagal juara Piala AFF U-23 2025. Menurutnya, Timnas Indonesia U-23 hanya andalkan Robi Darwis saja.

Hal ini membuat Timnas Indonesia U-23 tak bisa kalahkan Vietnam U-23 di final. Garda Muda pun harus puas jadi runner-up.

Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Filipina U-23: Lemparan Maut Robi Darwis, Garuda Muda Unggul 1-0!

1. Gagal Juara

Ya, Timnas Indonesia U-23 gagal juara Piala AFF U-23 2025 usai kalah dari Vietnam U-23 di final. Main di SUGBK, Jakarta, Jumat 29 Juli 2025 malam WIB, Garuda Muda kalah dengan skor 0-1.

Gol semata wayang Vietnam dicetak oleh Nguyen Cong Phuong. Sementara Timnas Indonesia U-23, mereka tak bisa membalas satu pun gol.

Hal ini membuat Garuda Muda kalah di 2 final beruntun Piala AFF U-23. Pada edisi 2023, Garuda Muda juga tumbang di tangan Vietnam U-23 pada babak final dengan skor 0-0 (5-6).

 

Halaman:
1 2
      
