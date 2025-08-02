Bobotoh Prediksi Persib Bandung Menang Lawan Western Sydney Wanderers

BANDUNG – Ribuan bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (2/8/2025), untuk meramaikan gelaran Pesta Biru. Acara ini tak hanya menjadi ajang peluncuran jersey dan perkenalan skuad Persib Bandung untuk musim 2025-2026, tetapi juga panggung laga persahabatan melawan klub asal Australia, Western Sydney Wanderers.

1. Bobotoh Mulai Ramai

Antusiasme terasa kuat dari para bobotoh yang datang dari berbagai daerah. Salah satunya pasangan muda asal Ujung Berung, Nendi (26) dan Virna (26), yang hadir bersama dua balita mereka yang juga mengenakan jersey Persib.

“Kami sengaja datang lebih awal supaya anak-anak bisa merasakan atmosfernya. Kami sekeluarga besar dukung Persib,” kata Virna saat ditemui di area stadion, dikutip Sabtu (2/8/2025).

Nendi dan Virna berharap Persib bisa tampil semakin kuat musim ini meskipun ditinggal banyak pemain. Mereka juga sangat menantikan jersey baru Persib.

"Iya, saya juga ingin lihat pesta biru ini, ada launching jersey pemain dan skuad juga. Penasaran sama jersey musim sekarang," tambah Nendi.

Fans Persib Bandung. (Foto: Agi Ilman/Okezone)

2. Prediksi Skor

Soal skor, Nendi memprediksi Persib menang tipis,"1-0 cukup lah. Yang penting menang," ujarnya. Sementara Virna lebih optimistis, "Kalau saya sih yakin 2-0, Persib pasti bisa menang," katanya.

Di sisi lain, Fajar (39), anggota Viking Independent dari Margahayu Kopo, juga hadir bersama dua anaknya. Ia berharap besar Persib bisa mempertahankan gelar musim ini.