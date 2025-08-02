Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Link Live Streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers Malam Ini, Klik di Sini!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Agustus 2025 |12:38 WIB
Link Live Streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers Malam Ini, Klik di Sini!
Link live streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers malam ini. (Foto: Persib.co.id)
A
A
A

LINK live streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers bisa klik di sini! Sesuai jadwal, laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Jawa Barat pada Sabtu (2/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Laga ini penting bagi kedua tim, khususnya Persib Bandung. Dibilang penting karena dari laga ini pelatih Persib Bandung Bojan Hodak jadi tahu apa kekurangan timnya jelang mengarungi musim 2025-2026.

Persib Bandung siap tempur melawan Western Sydney Wanderers. (Foto: Instagram/@adsprzy)
Persib Bandung siap tempur melawan Western Sydney Wanderers. (Foto: Instagram/@adsprzy)

Dalam beberapa hari ke depan, Persib Bandung akan menjalani laga krusial. Sabtu, 9 Agustus 2025, skuad Maung Bandung -julukan Persib Bandung- akan menjamu Semen Padang di laga pembuka Super League 2025-2026.

Sementara pada Rabu 13 Agustus 2025, Beckham Putra dan kawan-kawan melakoni laga yang tidak kalah pentingnya, Persib Bandung akan menjamu klub Filipina, Manila Digger, di playoff Liga Champions Asia 2 2025-2026.

1. Western Sydney Wanderers Bukan Tim Sembarangan

Persib Bandung diuntungkan karena malam ini dipertemukan dengan tim kuat, yakni Western Sydney Wanderers. Musim lalu di A-League 2024-2025, Western Sydney Wanderers finis keempat.

Bahkan ditarik 11 tahun lalu, Western Sydney Wanderers merupakan juara Liga Champions Asia 2014 di bawah racikan pelatih Timnas Australia saat ini, Tony Popovic. Karena itu, Bojan Hodak antusias menatap laga nanti malam

 

