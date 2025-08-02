Penyebab Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan Baru Gabung Latihan Persija Jakarta Pekan Depan

Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan baru gabung latihan Persija Jakarta pekan depan (Foto: Instagram/@persija)

PELATIH Persija Jakarta, Mauricio Souza, memastikan Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan baru gabung latihan pekan depan. Kedua pemain belum diwajibkan kembali ke Persija Training Ground di Depok, Jawa Barat.

Dony dan Rayhan punya kontribusi penting dalam perjuangan Timnas Indonesia U-23. Sayangnya, mereka kalah 0-1 dari Timnas Vietnam U-23 dalam final Piala AFF U-23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB.

1. Pemulihan

Souza mengatakan Dony dan Hannan butuh waktu pemulihan selepas tugas di Timnas Indonesia U-23. Hal itu agar pemain bisa menjalani persiapan lanjutan bersama Persija dengan sebaik mungkin.

"(Dony Tri Pamungkas dan Rayhan Hannan) belum mulai latihan bersama kami. Kami memberikan beberapa hari kepada mereka untuk beristirahat," kata Souza, dikutip Sabtu (2/8/2025).

"Jadi, hari Senin (4 Agustus) nanti mereka sudah bisa latihan bersama kami," tambah pria asal Brasil itu.