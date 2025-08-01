Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tinggalkan PSS Sleman, Hokky Caraka Ikut Shin Tae-yong Gabung Ulsan HD?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |11:20 WIB
Tinggalkan PSS Sleman, Hokky Caraka Ikut Shin Tae-yong Gabung Ulsan HD?
Hokky Caraka resmi tinggalkan PSS Sleman. (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
A
A
A

TINGGALKAN PSS Sleman, Hokky Caraka ikut Shin Tae-yong gabung Ulsan HD? Di akun Instagram-nya @hokkycaraka_, penyerang 20 tahun ini mengumumkan meninggalkan PSS Sleman, klub yang dibela sejak 2023.

“Terima kasih banyak @pssleman @bcsxpss.1976. Ini bukan waktu yang singkat atau waktu yang tepat untuk mengucapkan selamat tinggal,” tulis Hokky Caraka.

Hokky Caraka tinggalkan PSS Sleman. (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)
Hokky Caraka tinggalkan PSS Sleman. (Foto: Instagram/@hokkycaraka_)

“Namun, ini adalah rencana terbaik dari tuhan untuk kita. Semoga PSS segera kembali ke performa terbaik. Selamat tinggal dan semoga kita bertemu lagi,” lanjut penyerang jebolan Garuda Select ini.

1. Gabung Klub Super League?

Kick off Super League 2025-2026 berputar satu minggu lagi, atau tepatnya Jumat 8 Agustus 2025. Bukan tak mungkin, penyerang yang dikenal garang saat membela Garuda Select ini memutuskan hengkang ke salah satu klub Super League.

Namun, butuh usaha ekstra bagi Hokky Caraka jika gabung klub Super League. Sebab, mayoritas klub kasta teratas Liga Indonesia ini memilih mengandalkan penyerang asing, alih-alih menurunkan bomber lokal. Rumor terbaru menunjukan, Hokky Caraka masuk radar klub Super League, Persita Tangerang.

2. Pilih Abroad?

Opsi abroad juga mungkin dipilih Hokky Caraka, mengingat bursa transfer musim panas 2025 masih dibuka. Jika mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tertarik, tak ada salah bagi Hokky Caraka untuk menerima tawaran tersebut.

 

