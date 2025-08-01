Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Dibocorkan Presiden Persita Tangerang, Hokky Caraka Gabung Pendekar Cisadane!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |21:17 WIB
Dibocorkan Presiden Persita Tangerang, Hokky Caraka Gabung Pendekar Cisadane!
Pemain Timnas Indonesia U-23, Hokky Caraka. (Foto: Instagram/hokkycaraka_)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Persita Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar membocorkan kabar Hokky Caraka yang bergabung dengan timnya. Hokky dikonfirmasi bakal memperkuat lini depan tim berjuluk Pendekar Cisadane itu di ajang Super League 2025-2026.

Seperti yang diketahui, sebelumnya Hokky membuat kejutan karena memutuskan hengkang dari PSS Sleman. Lantas sejumlah klub dikaitkan dengan penyerang Timnas Indonesia U-23, termasuk salah satunya adalah Persita.

1. Bukan Rumor Lagi

Ternyata, kabar Hokky gabung Persita benar adanya. Hal itu sudah dikonfirmasi langsung oleh Presiden Persita Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Dia mengatakan Hokky akan bergabung dengan skuad Pendekar Cisadane pada Sabtu 2 Agustus 2025.

"Ya InsyaAllah besok sudah bergabung dengan Persita," kata Zaki saat dihubungi wartawan pada Jumat (1/8/2025).

Sebenarnya, Hokky masih terikat kontrak bersama PSS Sleman hingga Januari 2026. Namun, Zaki menyampaikan Persita Tangerang menebusnya, tapi tidak mengungkap secara rinci berapa besaran uang yang mereka gelontorkan.

"Ya kami tebus. Tapi negosiasi tertutup," sambung Zaki.

Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)
Hokky Caraka di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Filipina U-23 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

2. Perjalanan Karier Hokky Caraka

Sekadar diketahui, Hokky bergabung dengan PSS Sleman sejak Maret 2020. Dia termasuk pemain binaan tim berjuluk Super Elja dan langsung mendapatkan kontrak profesional pada musim 2020-2021.

 

Halaman:
1 2
      
