HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers, Klik di Sini!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |17:52 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers, Klik di Sini!
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Persib)
JADWAL dan link live streaming Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers menarik untuk dibahas. Laga ini akan terasa spesial karena menjadi  awalan Persib untuk menyambut musim 2025-2026.

Laga persahabatan antara Persib Bandung dan Western Sydney Wanderers FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, pada Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB. Persib siap menghadapi salah satu tim terkuat di Australia tersebut.

1. Ada Peran Mantan Pemain

Laga persahabatan antara Persib dan Western Sydney Wanderers FC bisa terwujud tidak lepas dari peran mantan pemain Persib, Robert Mark Gaspar atau Robbie Gaspar. Ia menjadi sosok penting yang menjembatani komunikasi kedua klub hingga akhirnya bisa beruji tanding.

Pertandingan ini juga menjadi bagian dari perayaan Persib yang bertajuk ‘Pesta Biru’ dalam acara peluncuran tim dan jersey. Gaspar, yang pernah membela Persib pada musim 2011-2012, mengungkapkan rasa senangnya bisa kembali ke Bandung.

"Semua mulai dari saya bicara dengan Coach Bojan (pelatih Persib), kita sering kontak-kontak dan dia sama Coach Alan Stajic, sama-sama partner saya dari Australia. Dan setelah itu, Western Sydney Wanderers mau main lawan Persib," ujar Gaspar di Graha Persib, Bandung, dikutip Jumat (1/8/2025).

Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026 @adsprzy
Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026 @adsprzy

Gaspar mengaku bahagia karena pertandingan ini, yang merupakan salah satu impiannya, dapat terwujud. Ia ingin melihat tim dari Australia yang pernah juara Asia bermain melawan Persib.  

“Biar tim dari Australia yang dulu pernah juara Asia ini bisa bermain lawan tim mantan saya Persib Bandung, tim paling besar di Indonesia dan juga baru back to back champion,” tambah Gaspar.

 

