Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |15:57 WIB
Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers
Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan persahabatan itu tepatnya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB.

Laga uji coba pramusim 2025 itu pun menjadi momen yang spesial untuk Persib. Sebab laga tersebut menjadi tim launching sekaligus memperkenalkan jersey baru Persib untuk musim 2025-2026.

1. Persib Siap Lawan Western Sydney

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan pentingnya laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers. Pertandingan ini dianggap sebagai tolok ukur penting bagi kekuatan timnya, terutama karena Persib musim ini tidak hanya akan berlaga di Super League, tetapi juga di AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026.

"Sydney merupakan tim peringkat empat besar Liga Australia dan beberapa tahun lalu mereka menjuarai Liga Champions Asia. Bagi kami ini bagus karena bisa menunjukkan seberapa bagus tim kami," ujar Bojan di Graha Persib, dikutip Jumat (1/8/2025).

Bojan juga menambahkan laga ini menjadi momen untuk membangun kekompakan tim, mengingat banyaknya pemain baru. Bojan optimistis Persib berada dalam kondisi yang lebih baik setelah menjalani TC dan tiga laga uji coba di Thailand.

Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Beberapa pemain yang sempat cedera, seperti Saddil Ramdani dan Rezaldi Hehanussa, kini sudah kembali berlatih. Rezaldi bahkan diprediksi akan bermain pada laga ini.

2. Western Sydney Wanderers FC Sambut Laga Melawan Juara Bertahan Indonesia

Asisten Pelatih Western Sydney Wanderers FC, Nahuel Arrarte, mengungkapkan antusiasmenya menghadapi Persib. Ia menyebut pertandingan ini sebagai kesempatan besar bagi timnya melawan tim yang memiliki sejarah panjang di Asia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180730/persib_bandung_menang_1_0_atas_bali_united_berkat_gol_andrew_jung-NjU8_large.jpg
Hasil Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Menang 1-0, Andrew Jung Jadi Pahlawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180726/duel_bali_united_vs_persib_bandung_berakhir_0_0_di_babak_pertama-ijGn_large.jpg
Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180710/link_live_streaming_bali_united_vs_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_malam_ini_ada_di_akhir_artikel-x6sV_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180704/laga_bhayangkara_fc_vs_persita_tangerang_berakhir_1_1_di_super_league_2025_2026-V9qH_large.jpg
Hasil Bhayangkara FC vs Persita Tangerang di Super League 2025-2026: Pendekar Cisadane Tertahan 1-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/11/1639015/timnas-indonesia-u17-tiba-di-qatar-perjuangan-garuda-muda-di-piala-dunia-u17-2025-dimulai-vao.webp
Timnas Indonesia U-17 Tiba di Qatar, Perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U-17 2025 Dimulai!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/real_madrid_melumat_levante_4_1.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia: Jadwal, Platform Resmi dan Cara Nonton Legal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement