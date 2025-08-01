Live Malam Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers

JADWAL siaran langsung Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan persahabatan itu tepatnya digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB.

Laga uji coba pramusim 2025 itu pun menjadi momen yang spesial untuk Persib. Sebab laga tersebut menjadi tim launching sekaligus memperkenalkan jersey baru Persib untuk musim 2025-2026.

1. Persib Siap Lawan Western Sydney

Pelatih Persib, Bojan Hodak, menegaskan pentingnya laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers. Pertandingan ini dianggap sebagai tolok ukur penting bagi kekuatan timnya, terutama karena Persib musim ini tidak hanya akan berlaga di Super League, tetapi juga di AFC Champions League (ACL) 2 2025-2026.

"Sydney merupakan tim peringkat empat besar Liga Australia dan beberapa tahun lalu mereka menjuarai Liga Champions Asia. Bagi kami ini bagus karena bisa menunjukkan seberapa bagus tim kami," ujar Bojan di Graha Persib, dikutip Jumat (1/8/2025).

Bojan juga menambahkan laga ini menjadi momen untuk membangun kekompakan tim, mengingat banyaknya pemain baru. Bojan optimistis Persib berada dalam kondisi yang lebih baik setelah menjalani TC dan tiga laga uji coba di Thailand.

Bojan Hodak. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)

Beberapa pemain yang sempat cedera, seperti Saddil Ramdani dan Rezaldi Hehanussa, kini sudah kembali berlatih. Rezaldi bahkan diprediksi akan bermain pada laga ini.

2. Western Sydney Wanderers FC Sambut Laga Melawan Juara Bertahan Indonesia

Asisten Pelatih Western Sydney Wanderers FC, Nahuel Arrarte, mengungkapkan antusiasmenya menghadapi Persib. Ia menyebut pertandingan ini sebagai kesempatan besar bagi timnya melawan tim yang memiliki sejarah panjang di Asia.