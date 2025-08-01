Prediksi Line Up Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers: Maung Bandung Dijagokan Menang?

BANDUNG – Prediksi line up Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers di laga uji coba pramusim 2025 menarik untuk dibahas. Sebab laga yang digelar Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB itu, bukan hanya sekadar laga persahabatan, tetapi juga momentum Persib untuk melaunching tim dan jersey baru untuk musim 2025-2026.

Karena itulah, tim asuhan Bojan Hodak akan mengeluarkan kekuatan terbaik untuk memperlihatkan betapa seriusnya Persib dalam menghadapi musim yang baru, terutama untuk Super League. Berstatus juara bertahan, Persib jelas ingin kembali berjaya dan memenangkan Liga Indonesia tersebut.

1. Pengisi Lini Belakang

Menghadapi tim kuat Western Sydney Wanderers, pelatih Persib, Bojan Hodak, diperkirakan akan mengandalkan kekuatan lini belakang yang telah teruji. Penjaga gawang asal Wales, Adam Przybek, akan mendapatkan ujian sesungguhnya setelah debut yang cukup menjanjikan di Piala Presiden 2025.

Kemampuan dan ketangguhannya akan dipertaruhkan saat berhadapan dengan salah satu tim elite Australia tersebut. Tepat di depan Przybek ada duet bek tengah yang kemungkinan besar diisi oleh Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Keduanya diharapkan mampu menjadi benteng kukuh untuk meredam serangan lawan. Untuk posisi fullback kanan, pemain naturalisasi yang juga membela tim nasional Irak, Frans Putros, berpotensi mengisi peran yang sebelumnya sering ditempati oleh Henhen Herdiana.

Sementara itu, di sisi kiri, Bojan Hodak memiliki beberapa opsi, seperti Hamra Hehanussa, Alfeandra Dewangga, atau Rezaldi Hehanussa, yang bisa dipilih sesuai dengan strategi yang dibutuhkan.

2. Penghuni Lini Tengah dan Depan

Dalam skema andalannya, 4-2-3-1, Bojan Hodak bisa menempatkan Marc Klok dan Luciano Guaycochea sebagai duet gelandang bertahan. Keduanya akan menjadi jantung permainan, baik dalam membangun serangan maupun memutus aliran bola lawan.