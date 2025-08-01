Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Prediksi Line Up Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers: Maung Bandung Dijagokan Menang?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |14:59 WIB
Prediksi Line Up Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers: Maung Bandung Dijagokan Menang?
Persib Bandung siap lawan Western Sydney Wanderers. (Foto: Instagram/persib)
A
A
A

BANDUNG – Prediksi line up Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers di laga uji coba pramusim 2025 menarik untuk dibahas. Sebab laga yang digelar Sabtu 2 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB itu, bukan hanya sekadar laga persahabatan, tetapi juga momentum Persib untuk melaunching tim dan jersey baru untuk musim 2025-2026.

Karena itulah, tim asuhan Bojan Hodak akan mengeluarkan kekuatan terbaik untuk memperlihatkan betapa seriusnya Persib dalam menghadapi musim yang baru, terutama untuk Super League. Berstatus juara bertahan, Persib jelas ingin kembali berjaya dan memenangkan Liga Indonesia tersebut.

1. Pengisi Lini Belakang

Menghadapi tim kuat Western Sydney Wanderers, pelatih Persib, Bojan Hodak, diperkirakan akan mengandalkan kekuatan lini belakang yang telah teruji. Penjaga gawang asal Wales, Adam Przybek, akan mendapatkan ujian sesungguhnya setelah debut yang cukup menjanjikan di Piala Presiden 2025.

Kemampuan dan ketangguhannya akan dipertaruhkan saat berhadapan dengan salah satu tim elite Australia tersebut. Tepat di depan Przybek ada duet bek tengah yang kemungkinan besar diisi oleh Julio Cesar dan Patricio Matricardi.

Keduanya diharapkan mampu menjadi benteng kukuh untuk meredam serangan lawan. Untuk posisi fullback kanan, pemain naturalisasi yang juga membela tim nasional Irak, Frans Putros, berpotensi mengisi peran yang sebelumnya sering ditempati oleh Henhen Herdiana.

Sementara itu, di sisi kiri, Bojan Hodak memiliki beberapa opsi, seperti Hamra Hehanussa, Alfeandra Dewangga, atau Rezaldi Hehanussa, yang bisa dipilih sesuai dengan strategi yang dibutuhkan.

Persib Bandung vs Western Sydney
Persib Bandung vs Western Sydney

2. Penghuni Lini Tengah dan Depan

Dalam skema andalannya, 4-2-3-1, Bojan Hodak bisa menempatkan Marc Klok dan Luciano Guaycochea sebagai duet gelandang bertahan. Keduanya akan menjadi jantung permainan, baik dalam membangun serangan maupun memutus aliran bola lawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180671/persija_jakarta-ubkw_large.jpg
Mauricio Souza Beberkan Kunci Sukses Kemenangan Persija Jakarta atas PSBS Biak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180730/persib_bandung_menang_1_0_atas_bali_united_berkat_gol_andrew_jung-NjU8_large.jpg
Hasil Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Menang 1-0, Andrew Jung Jadi Pahlawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180726/duel_bali_united_vs_persib_bandung_berakhir_0_0_di_babak_pertama-ijGn_large.jpg
Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180710/link_live_streaming_bali_united_vs_persib_bandung_di_super_league_2025_2026_malam_ini_ada_di_akhir_artikel-x6sV_large.jpg
Klik di Sini! Link Live Streaming Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026 Malam Ini
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/49/1639017/pembalap-indonesia-veda-ega-resmi-gabung-honda-team-asia-untuk-moto3-2026-ryg.webp
Pembalap Indonesia Veda Ega Resmi Gabung Honda Team Asia untuk Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/01/persib_vs_selangor_fc.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Persib Vs Selangor FC di AFC Champions League 2
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement