Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Mantan Pemain Australia Jadi Otak Digelarnya Laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers

Miftahul Ghani , Jurnalis-Jum'at, 01 Agustus 2025 |05:59 WIB
Mantan Pemain Australia Jadi Otak Digelarnya Laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers
Robbie Gaspar memiliki andil atas digelarnya laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers. (Foto: Miftahul Ghani/Okezone)
A
A
A

MANTAN pemain Australia, Robbie Gaspar, menjadi salah satu otak digelarnya laga uji coba yang mempertemukan Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB. Pengakuan itu disampaikan Robbie Gaspar saat ditemui awak media di Bandung.

“Semua mulai dari saya bicara dengan Coach Bojan (pelatih Persib), kita sering kontak-kontak dan dia sama Coach Alan Stajic, sama-sama partner saya dari Australia. Dan setelah itu, Western Sydney Wanderers mau main lawan Persib,” kata Robbie Gaspar di Graha Persib, Bandung, Kamis 31 Juli 2025.

Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@adsprzy)
Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@adsprzy)

1. Robbie Gaspar Mantan Pemain Persib Bandung

Robbie Gaspar pernah membela Persib Bandung pada 2011-2012. Pengalaman membela Persib Bandung membuat dirinya memiliki mimpi melihat Maung Bandung berhadapan dengan klub Australia. Tak tanggung-tanggung, Persib Bandung dihadapkan dengan Western Sydney Wanderers yang berstatus juara Liga Champions Asia 2014.

“Biar tim dari Australia yang dulu pernah juara Asia ini bisa bermain lawan tim mantan saya Persib Bandung, tim paling besar di Indonesia dan juga baru back to back champion,” kata pria 44 tahun ini.

2. Launching Tim Persib Bandung

Laga ini juga sebagai bagian dari perayaan Persib bertajuk ‘Pesta Biru’ dalam acara launching tim dan jersey yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.  Gaspar pun menyampaikan rasa senangnya bisa kembali ke Bandung.

Menurutnya, laga persahabatan ini bisa terjadi karena dukungan banyak pihak. Ia berharap pertandingan ini bukan kali terakhir terjadi. Sebaliknya bisa berlanjut di kesempatan lainnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/49/3180785/maxwell_souza-5cjI_large.jpg
Bangganya Maxwell Souza Usai Cetak Hattrick dan Jadi Pahlawan Kemenangan Persija Jakarta atas PSBS Biak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180671/persija_jakarta-ubkw_large.jpg
Mauricio Souza Beberkan Kunci Sukses Kemenangan Persija Jakarta atas PSBS Biak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180730/persib_bandung_menang_1_0_atas_bali_united_berkat_gol_andrew_jung-NjU8_large.jpg
Hasil Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Pangeran Biru Menang 1-0, Andrew Jung Jadi Pahlawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/49/3180726/duel_bali_united_vs_persib_bandung_berakhir_0_0_di_babak_pertama-ijGn_large.jpg
Hasil Babak Pertama Bali United vs Persib Bandung di Super League 2025-2026: Hujan Kartu, Skor Masih 0-0
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639089/daftar-lengkap-skuad-bulu-tangkis-indonesia-di-sea-games-2025-gbu.webp
Daftar Lengkap Skuad Bulu Tangkis Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/mohamed_salah_menjadi_bintang_kemenangan_liverpool.jpg
Cetak Gol Ke-250, Mohamed Salah Tegaskan Kebangkitan Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement