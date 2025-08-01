Mantan Pemain Australia Jadi Otak Digelarnya Laga Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers

MANTAN pemain Australia, Robbie Gaspar, menjadi salah satu otak digelarnya laga uji coba yang mempertemukan Persib Bandung vs Western Sydney Wanderers di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat pada Sabtu 2 Agustus 2025 malam WIB. Pengakuan itu disampaikan Robbie Gaspar saat ditemui awak media di Bandung.

“Semua mulai dari saya bicara dengan Coach Bojan (pelatih Persib), kita sering kontak-kontak dan dia sama Coach Alan Stajic, sama-sama partner saya dari Australia. Dan setelah itu, Western Sydney Wanderers mau main lawan Persib,” kata Robbie Gaspar di Graha Persib, Bandung, Kamis 31 Juli 2025.

Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026. (Foto: Instagram/@adsprzy)

1. Robbie Gaspar Mantan Pemain Persib Bandung

Robbie Gaspar pernah membela Persib Bandung pada 2011-2012. Pengalaman membela Persib Bandung membuat dirinya memiliki mimpi melihat Maung Bandung berhadapan dengan klub Australia. Tak tanggung-tanggung, Persib Bandung dihadapkan dengan Western Sydney Wanderers yang berstatus juara Liga Champions Asia 2014.

“Biar tim dari Australia yang dulu pernah juara Asia ini bisa bermain lawan tim mantan saya Persib Bandung, tim paling besar di Indonesia dan juga baru back to back champion,” kata pria 44 tahun ini.

2. Launching Tim Persib Bandung

Laga ini juga sebagai bagian dari perayaan Persib bertajuk ‘Pesta Biru’ dalam acara launching tim dan jersey yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Gaspar pun menyampaikan rasa senangnya bisa kembali ke Bandung.

Menurutnya, laga persahabatan ini bisa terjadi karena dukungan banyak pihak. Ia berharap pertandingan ini bukan kali terakhir terjadi. Sebaliknya bisa berlanjut di kesempatan lainnya.