Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hattrick Juara Piala AFF U-23, Kim Sang-sik Bangga Vietnam Permalukan Timnas Indonesia U-23

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 30 Juli 2025 |01:22 WIB
Hattrick Juara Piala AFF U-23, Kim Sang-sik Bangga Vietnam Permalukan Timnas Indonesia U-23
Suasana Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik, mengungkapkan kebahagiaan luar biasa setelah timnya berhasil menjadi juara Piala AFF U-23 2025. Gelar itu didapatkan usai Vietnam mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 0-1 di final Piala AFF U-23 2025.

Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025), ini menandai hattrick gelar juara berturut-turut bagi Vietnam di ajang ini (2022, 2023, dan 2025), sementara Timnas Indonesia U-23 terakhir kali menjadi juara pada edisi 2019.

1. Kegembiraan Kim Sang-sik

Kim Sang-sik menyatakan sangat bahagia Vietnam U-23 dapat mengalahkan Timnas Indonesia U-23, meskipun dengan susah payah. Kemenangan ini membuat Vietnam semakin mendominasi di Piala AFF U-23.

"Saya senang bisa menang atas Indonesia. Ini trofi ketiga berturut-turut," kata Kim Sang-sik usai laga, dikutip Rabu (30/7/2025).

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan para pemain Vietnam berjuang habis-habisan sepanjang 90 menit permainan. Hal ini juga karena mereka mendapatkan tekanan besar dari puluhan ribu suporter Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Para pemain tidak pernah menyerah selama pertandingan, mereka berjuang 90 menit. Jadi selamat, dan saya bangga dengan pemain," sambung Kim Sang-sik.

"Ada banyak fans Indonesia di stadion, tetapi para pemain tidak pernah menyerah, mereka berusaha dengan berani, jadi saya berterima kasih kepada pemain Vietnam," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/29/11/1637953/hasil-lengkap-babak-4-piala-liga-inggris-akhir-kisah-klub-gurem-penakluk-manchester-united-yne.jpg
Hasil Lengkap Babak 4 Piala Liga Inggris: Akhir Kisah Klub Gurem Penakluk Manchester UnitedÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/29/moreno_soeprapto.jpg
SK KONI Resmi Terbit! IMI Era Moreno Soeprapto Tancap Gas Bangun Olahraga Otomotif Nasional
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement