Hattrick Juara Piala AFF U-23, Kim Sang-sik Bangga Vietnam Permalukan Timnas Indonesia U-23

JAKARTA – Pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik, mengungkapkan kebahagiaan luar biasa setelah timnya berhasil menjadi juara Piala AFF U-23 2025. Gelar itu didapatkan usai Vietnam mengalahkan Timnas Indonesia U-23 dengan skor 0-1 di final Piala AFF U-23 2025.

Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025), ini menandai hattrick gelar juara berturut-turut bagi Vietnam di ajang ini (2022, 2023, dan 2025), sementara Timnas Indonesia U-23 terakhir kali menjadi juara pada edisi 2019.

1. Kegembiraan Kim Sang-sik

Kim Sang-sik menyatakan sangat bahagia Vietnam U-23 dapat mengalahkan Timnas Indonesia U-23, meskipun dengan susah payah. Kemenangan ini membuat Vietnam semakin mendominasi di Piala AFF U-23.

"Saya senang bisa menang atas Indonesia. Ini trofi ketiga berturut-turut," kata Kim Sang-sik usai laga, dikutip Rabu (30/7/2025).

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan para pemain Vietnam berjuang habis-habisan sepanjang 90 menit permainan. Hal ini juga karena mereka mendapatkan tekanan besar dari puluhan ribu suporter Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia U-23.

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Para pemain tidak pernah menyerah selama pertandingan, mereka berjuang 90 menit. Jadi selamat, dan saya bangga dengan pemain," sambung Kim Sang-sik.

"Ada banyak fans Indonesia di stadion, tetapi para pemain tidak pernah menyerah, mereka berusaha dengan berani, jadi saya berterima kasih kepada pemain Vietnam," tambahnya.