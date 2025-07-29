Hasil Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23: Berlangsung Keras, Skor Masih 0-0

JAKARTA – Pertandingan berjalan keras di final Piala AFF U-23 2025 antara Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23, pada Selasa (29/7/2025) malam WIB. Terbukti dua kartu kuning diberikan Timnas Indonesia U-23 ketika laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta itu sudah memasuki menit 25.

Tepatnya dua kartu kuning itu diterima Rayhan Hannan pada menit 11 dan Kadel Arel di menit ke-14. Kedua bintang Garuda Muda terkena kartu kuning karena melakukan pelanggaran keras.

Secara statistik, Timnas Indonesia U-23 sedikit unggul dalam hal penguasaan bola, yakni 56 persen. Baik Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam belum ada yang berhasil menciptakan tembakan ke gawang karena kuatnya pertahanan kedua tim.

Berikut Susunan Pemain:

Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Wikanto Arung/Okezone)

Timnas Indonesia U-23 XI (4-3-3): Ardiansyah; Kakang Rudianto, Kadek Arel, Muhammad Ferarri, Frengky Missa; Robi Darwis; Dominikus Dion, Dony Tri Pamungkas; Rayhan Hannan, Jens Raven, Rahmat Arjuna.

Pelatih: Gerald Vanenburg.

Cadangan: Cahya (GK), Daffa Fasya (GK), Scheunemann, Achmad M., Alfharezzi, Toni F., Arkhan, Althaf, Yardan Yafi, Juliansyah, Victor Dethan, Hokky Caraka.

(Rivan Nasri Rachman)