HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2025: Suporter Tertib Memasuki SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:51 WIB
Final Piala AFF U-23 2025: Suporter Tertib Memasuki SUGBK Jelang Laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam
Suporter Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
JAKARTA – Suporter Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 terlihat tertib memasuki Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa (29/7/2025) malam WIB. Meskipun harus melewati pengecekan berlapis, mereka antusias untuk mendukung perjuangan skuad Garuda Muda yang akan melawan Vietnam di final Piala AFF U-23 2025 pukul 20.00 WIB.

1. Kondisi dan Antusiasme Suporter di SUGBK

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, suporter sudah diperbolehkan memasuki area tribun sejak pukul 17.00 WIB. Banyak suporter yang datang lebih awal memilih untuk segera masuk ke tribun guna menghindari antrean panjang.

Situasi di SUGBK terpantau kondusif meski semakin banyak suporter yang berdatangan. Hal ini menunjukkan ketertiban para pendukung dalam memasuki stadion.

SUGBK sendiri memiliki kapasitas hingga 77 ribu penonton, namun untuk laga final ini hanya akses tribun bawah yang dibuka dengan kapasitas 30 ribu penonton, dan tiket sudah terjual habis.

Kabarnya, suporter Vietnam juga akan hadir langsung untuk mendukung negaranya. Jadi, dapat dipastikan suasana SUGBK bakal sangat menarik.

2. Kilas Balik Pertemuan dan Sejarah

Suporter Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)
Suporter Timnas Indonesia U-23 jelang final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Pertemuan antara Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam di final ini merupakan ulangan dari partai final Piala AFF U-23 2023. Saat itu, Timnas Indonesia U-23 harus mengakui keunggulan Vietnam setelah kalah adu penalti dengan skor 0-0 (5-6).

Sementara itu, Timnas Indonesia U-23 terakhir kali menjadi juara Piala AFF U-23 pada edisi 2019. Momen bersejarah itu terjadi ketika Skuad Merah-Putih berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1 di partai final.

 

