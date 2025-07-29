Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Siap Bersinar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:08 WIB
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Siap Bersinar!
Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Daftar line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 sudah diumumkan. Garuda Muda dipastikan menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk Jens Raven yang dipercaya kembali menempati ujung tombak Timnas Indonesia U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg juga kembali mengandalkan Muhammad Ardiansyah di bawah mistar gawang. Diharapkan, gawang Timnas Indonesia U-23 kembali terjaga dengan baik dengan kawalan kiper PSM Makassar tersebut.

1. Timnas Indonesia U-23 Masih Pakai 4-3-3

Bila melihat susunan pemain yang diturunkan untuk final Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg tak melakukan banyak perubahan. Ia masih mengandalkan formasi 4-3-3 untuk menghadapi Vietnam.

Seperti yang sudah dikatakan, posisi kiper menjadi miliki Ardiansyah. Lalu empat bek di depannya dipercayakan kepada Kakang Rudianto, Kadek Arel, Muhammad Ferarri, dan Frengky Missa.

Lalu beralih ke tengah ada tiga pemain, yakno Robi Darwis; Dominikus Dion, serta Dony Tri Pamungkas. Dony Tri kembali dipercaya bermain tengah untuk membantu mengalirkan bola ke lini depan.

Kemudian tiga pemain di depan telah dipercayakan kepada Rayhan Hannan, Jens Raven, dan Rahmat Arjuna. Ketiga nama itu sudah menjadi pemain andalan Vanenburg untuk membongkar pertahanan lawan.

Timnas Indonesia Bersiap Jelang Hadapi Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025
Timnas Indonesia Bersiap Jelang Hadapi Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025

2. Incar Menang dalam 90 Menit

Timnas Indonesia U-23 mengincar kemenangan di final Piala AFF U-23 2025. Vanenburg pun berharap kemenangan itu bisa diraih di waktu normal alias 90 menit saja.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638105/evaluasi-total-timnas-indonesia-kembali-rekrut-shin-taeyong-xgs.webp
Evaluasi Total, Timnas Indonesia Kembali Rekrut Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/07/striker_borussia_dortmund_serhou_guirassy.jpg
5 Striker Calon Pengganti Robert Lewandowski di Barcelona, Ada Pemain Muslim Dortmund!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement