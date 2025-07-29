Daftar Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Jens Raven Siap Bersinar!

JAKARTA – Daftar line up Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 sudah diumumkan. Garuda Muda dipastikan menurunkan kekuatan terbaiknya, termasuk Jens Raven yang dipercaya kembali menempati ujung tombak Timnas Indonesia U-23.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg juga kembali mengandalkan Muhammad Ardiansyah di bawah mistar gawang. Diharapkan, gawang Timnas Indonesia U-23 kembali terjaga dengan baik dengan kawalan kiper PSM Makassar tersebut.

1. Timnas Indonesia U-23 Masih Pakai 4-3-3

Bila melihat susunan pemain yang diturunkan untuk final Piala AFF U-23 2025, Gerald Vanenburg tak melakukan banyak perubahan. Ia masih mengandalkan formasi 4-3-3 untuk menghadapi Vietnam.

Seperti yang sudah dikatakan, posisi kiper menjadi miliki Ardiansyah. Lalu empat bek di depannya dipercayakan kepada Kakang Rudianto, Kadek Arel, Muhammad Ferarri, dan Frengky Missa.

Lalu beralih ke tengah ada tiga pemain, yakno Robi Darwis; Dominikus Dion, serta Dony Tri Pamungkas. Dony Tri kembali dipercaya bermain tengah untuk membantu mengalirkan bola ke lini depan.

Kemudian tiga pemain di depan telah dipercayakan kepada Rayhan Hannan, Jens Raven, dan Rahmat Arjuna. Ketiga nama itu sudah menjadi pemain andalan Vanenburg untuk membongkar pertahanan lawan.

Timnas Indonesia Bersiap Jelang Hadapi Vietnam di Final Piala AFF U-23 2025

2. Incar Menang dalam 90 Menit

Timnas Indonesia U-23 mengincar kemenangan di final Piala AFF U-23 2025. Vanenburg pun berharap kemenangan itu bisa diraih di waktu normal alias 90 menit saja.