Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga perebutan gelar itu tepatnya akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pastinya Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 akan sama-sama mengeluarkan permainan terbaiknya. Vietnam U-23 bakal berupaya menjaga dominasi usai menjadi juara bertahan di dua edisi terakhir (Piala AFF U-23 2022 dan 2023), sedangkan Garuda Muda mengincar gelar kedua usai pernah berjaya di edisi 2019.

1. Vietnam U-23 Sudah Siap

Pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik memastikan pasukannya siap meraih kemenangan atas Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Meski akan bermain di kandang lawan, Kim Sang-sik optimistis pasukannya bisa bermain baik da mengalahkan sang Garuda Muda.

"Pertandingan besok (Selasa) mungkin akan sulit. Sejujurnya, tidak ada gunanya mengatakan dengan jelas bagaimana memenangkan pertandingan," jelas Kim Sang-sik, jelang laga melawan Timnas Indonesia U-23, dikutip Selasa (29/7/2025).

"Tapi kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Dan performa tim kami semakin baik setiap tahapan, setiap pertandingan. Jadi, saat kami mempersiapkan diri, jika kami menunjukkan performa yang hebat besok, maka kami bisa menang," pungkasnya.

Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. VFF

Vietnam U-23 memiliki modal yang baik jelang melawan Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg. Perlu diketahui, laga nanti akan menjadi pertemuan kedua bagi Vietnam dan Indonesia di partai final Piala AFF U-23.

Pada laga final edisi 2023, Timnas Vietnam U-23 mampu membungkam Indonesia lewat babak adu penalti 0-0 (6-5). Jadi, Vietnam U-23 dalam kepercayaan diri yang tinggi untuk melawan Jens Raven dan kawan-kawan.