Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |19:00 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025 Malam Ini
Timnas Indonesia U-23 siap lawan Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga perebutan gelar itu tepatnya akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada Selasa (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Pastinya Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 akan sama-sama mengeluarkan permainan terbaiknya. Vietnam U-23 bakal berupaya menjaga dominasi usai menjadi juara bertahan di dua edisi terakhir (Piala AFF U-23 2022 dan 2023), sedangkan Garuda Muda mengincar gelar kedua usai pernah berjaya di edisi 2019.

1. Vietnam U-23 Sudah Siap

Pelatih Timnas Vietnam U-23, Kim Sang-sik memastikan pasukannya siap meraih kemenangan atas Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. Meski akan bermain di kandang lawan, Kim Sang-sik optimistis pasukannya bisa bermain baik da mengalahkan sang Garuda Muda.

"Pertandingan besok (Selasa) mungkin akan sulit. Sejujurnya, tidak ada gunanya mengatakan dengan jelas bagaimana memenangkan pertandingan," jelas Kim Sang-sik, jelang laga melawan Timnas Indonesia U-23, dikutip Selasa (29/7/2025).

"Tapi kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Dan performa tim kami semakin baik setiap tahapan, setiap pertandingan. Jadi, saat kami mempersiapkan diri, jika kami menunjukkan performa yang hebat besok, maka kami bisa menang," pungkasnya.

Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. VFF
Pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang-sik. VFF

Vietnam U-23 memiliki modal yang baik jelang melawan Timnas Indonesia U-23 asuhan Gerald Vanenburg. Perlu diketahui, laga nanti akan menjadi pertemuan kedua bagi Vietnam dan Indonesia di partai final Piala AFF U-23.

Pada laga final edisi 2023, Timnas Vietnam U-23 mampu membungkam Indonesia lewat babak adu penalti 0-0 (6-5). Jadi, Vietnam U-23 dalam kepercayaan diri yang tinggi untuk melawan Jens Raven dan kawan-kawan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1638153/premier-padel-2025-new-giza-p2-adu-skill-di-tanah-piramida-link-streaming-di-vision-wuf.webp
Premier Padel 2025 New Giza P2: Adu Skill di Tanah Piramida, Link Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/13/marc_marquez_harus_melewati_hari_yang_penuh_tantan.jpg
Pengamat MotoGP Ragu Ada yang Bisa Selevel Marc Marquez di Ducati!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement