Piala AFF U-23 2025: Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 Malam Ini, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-23 siap mengandaskan perlawanan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 malam ini. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

LINK live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 malam ini di final Piala AFF U-23 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 akan menantang Timnas Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, (29/7/2025) pukul 20.00 WIB.

Timnas Indonesia U-23 akan mencetak sejarah jika juara Piala AFF U-23 2025. Timnas Indonesia U-23 akan tercatat sebagai negara dengan koleksi trofi Piala AFF U-23 terbanyak dengan dua gelar.

Timnas Indonesia U-23 ditargetkan juara Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Saat ini Timnas Vietnam U-23 berdiri sendirian menyandang status di atas. Skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23- menjadi kampiun pada dua edisi terakhir yang digelar pada 2022 dan 2023.

1. Siap Bawa Pulang Trofi ke Vietnam

Pemain keturunan Rusia yang memperkuat Timnas Vietnam U-23, Viktor Le, siap membawa trofi pulang ke negara mereka. Keyakinan itu ditunjukkan Viktor Le setelah melihat performa mereka sepanjang turnamen.

Di Piala AFF U-23 2025, Timnas Vietnam U-23 selalu menang. Setelah menang 3-0 atas Laos U-23, Khuat Van Khang dan kawan-kawan menghajar Kamboja dan Filipina 2-1.

“Saya pikir kami sudah siap untuk final, dan saya berharap kami bisa menunjukan hasil yang baik. Untuk negara kami, kami ingin membawa pulang trofi ke Tanah Air,” kata Viktor Le.