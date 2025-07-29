Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

3 Pemain Asal Inggris yang Gagal Total di Indonesia, Nomor 1 Eks Chelsea!

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |17:39 WIB
3 Pemain Asal Inggris yang Gagal Total di Indonesia, Nomor 1 Eks Chelsea!
Carlton Cole kala membela Chelsea. (Foto: Chelsea)
A
A
A

TIGA pemain asal Inggris yang gagal total di Indonesia menarik diulas. Salah satunya eks pemain Chelsea.

Sepakbola Indonesia pernah diperkuat pemain asing top dari berbagai belahan negara. Di antaranya datang dari Inggris.

Meski sudah kenyang pengalaman di Inggris dengan membela klub top di sana, karier sejumlah pemain tak berjalan manis saat merumput di Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 3 Pemain Asal Inggris yang Gagal Total di Indonesia:

1. Carlton Cole

Carlton Cole

Salah satu pemain asal Inggris yang gagal total di Indonesia adalah Carlton Cole. Dia pernah membela Persib Bandung pada 2017. Kehadiran striker kelahiran London, 12 Oktober 1983 ini diharapkan bisa membawa Persib berjaya.

Sebab, Carlton Cole punya segudang pengalaman. Dia bahkan pernah membela Chelsea pada 2001 hingga 2006. Kemudian, Carlton Cole juga pernah memperkuat Wolverhampton Wanderers, Aston Villa, hingga West Ham United.

Namun, dia gagal bersinar. Dia hanya tampil di lima kesempatan, namun tak mampu mencetak satu gol pun.

 

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
