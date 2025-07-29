Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persib Bandung Undang Klub Australia Western Sydney Wanderers FC saat Launching Tim

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |04:05 WIB
Persib Bandung Undang Klub Australia Western Sydney Wanderers FC saat Launching Tim
Persib Bandung kala berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PERSIB Bandung bakal gelar launching tim dan perkenalan jersey musim 2025-2026. Dalam acara spesial itu, mereka akan mengundang tim asal Australia Western Sydney Wanderers (WSW) FC.

Acara launching tim Persib akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 2 Agustus 2025. Persib bersiap berlaga di 2 turnamen penting musim depan.

Bojan Hodak Ungkap Target Utama Persib Bandung TC di Thailand

1. Persib Bandung Undang Klub Australia

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan skuad yang akan membela Persib pada musim 2025-2026. Persib akan berlaga di Super League maupun di AFC Champions League 2 (ACL 2).

Tak hanya memperkenalkan skuad, Persib juga akan memperlihatkan jersey anyar yang akan digunakan timnya dalam menghadapi dua kompetisi tersebut. Setelah itu, ada juga laga persahabatan.

“Setelah itu ada laga persahabatan. Pertandingan antara Persib melawan Western Sydney Wanderers FC, tim asal Australia,” ujar Adhi, Minggu (27/7/2025).

Adhi memastikan gelaran launching tim, perkenalan jersey serta laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers FC ini juga menggandeng para UMKM. Sebab, kegiatan ini terbuka untuk umum.

“Jadi pada launching kali ini, bukan hanya acara Persib, tapi pesta rakyat,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180067/tomas_trucha-JT5r_large.jpg
Tomas Trucha Punya Rekam Jejak Ciamik, Janjikan Ini ke Talenta Muda PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/49/3180044/berikut_dua_klub_top_super_league_yang_dikabarkan_kepincut_joey_pelupessy-N4IL_large.jpg
2 Klub Top Super League yang Dikabarkan Kepincut Joey Pelupessy, Nomor 1 Persib Bandung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179842/persija_jakarta-J6oR_large.jpg
Persija Jakarta Tak Bisa Main di JIS, Segera Putuskan Stadion sebagai Kandang Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/49/3179841/saddil_ramdani-VdR7_large.jpg
Alasan Bojan Hodak Ganti Saddil Ramdani di Laga Persib Bandung vs Persis Solo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.webp
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/30/liverpool_takluk_0_3_dari_crystal_palace_pada_puta.jpg
Hasil Carabao Cup: Kalah Lagi, Liverpool Disingkirkan Crystal Palace, Arsenal dan Chelsea Terus Melaju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement