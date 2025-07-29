Persib Bandung Undang Klub Australia Western Sydney Wanderers FC saat Launching Tim

PERSIB Bandung bakal gelar launching tim dan perkenalan jersey musim 2025-2026. Dalam acara spesial itu, mereka akan mengundang tim asal Australia Western Sydney Wanderers (WSW) FC.

Acara launching tim Persib akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu 2 Agustus 2025. Persib bersiap berlaga di 2 turnamen penting musim depan.

1. Persib Bandung Undang Klub Australia

Head of Communications PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Adhi Pratama menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan skuad yang akan membela Persib pada musim 2025-2026. Persib akan berlaga di Super League maupun di AFC Champions League 2 (ACL 2).

Tak hanya memperkenalkan skuad, Persib juga akan memperlihatkan jersey anyar yang akan digunakan timnya dalam menghadapi dua kompetisi tersebut. Setelah itu, ada juga laga persahabatan.

“Setelah itu ada laga persahabatan. Pertandingan antara Persib melawan Western Sydney Wanderers FC, tim asal Australia,” ujar Adhi, Minggu (27/7/2025).

Adhi memastikan gelaran launching tim, perkenalan jersey serta laga persahabatan melawan Western Sydney Wanderers FC ini juga menggandeng para UMKM. Sebab, kegiatan ini terbuka untuk umum.

“Jadi pada launching kali ini, bukan hanya acara Persib, tapi pesta rakyat,” katanya.