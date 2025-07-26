Alfeandra Dewangga Beberkan Posisi yang Diinginkan Selama di Persib Bandung

JAKARTA – Pemain baru Persib Bandung, Alfeandra Dewangga, mengungkapkan posisi yang paling nyaman baginya setelah selama ini kerap ditempatkan di berbagai peran. Bek serbabisa ini mengaku lebih memilih bermain di posisi tengah, baik sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah.

1. Sering Berpindah Posisi sejak Awal Karier

Dewangga, yang sebelumnya membela PSIS Semarang, memang dikenal sebagai pemain serbaguna yang bisa ditempatkan di berbagai posisi, mulai dari gelandang bertahan, bek sayap, hingga bek tengah. Ia menceritakan, saat pertama kali bermain sepakbola, ia sempat menjadi winger atau penyerang sayap.

Namun, posisi itu berubah ketika ia masuk ke tim PPLP Jawa Tengah.

"Saya masuk sebagai bek kiri," ungkap Dewangga saat menjalani training camp (TC) bersama Persib di Thailand, dikutip Sabtu (26/7/2025).

Selain bek kiri, Dewangga juga pernah dipercaya sebagai bek tengah, bahkan playmaker. Menurutnya, hal ini bergantung pada karakter pelatih yang berbeda-beda.

"Dan akhirnya ya, ada di beberapa pelatih tentunya memiliki karakter beda-beda. Jadi ya tergantung pelatihnya, seperti itu," tuturnya.

2. Kenyamanan di Posisi Tengah

Alfeandra Dewangga foto persib

Meskipun begitu, pemain berusia 24 tahun ini mengaku lebih nyaman bermain di posisi tengah, baik sebagai gelandang bertahan atau bek tengah.