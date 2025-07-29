Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Bojan Hodak Buka-bukaan Hasil TC Persib Bandung di Thailand

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |02:05 WIB
Bojan Hodak Buka-bukaan Hasil TC Persib Bandung di Thailand
Bojan Hodak kala mendampingi Persib Bandung berlaga. (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, ungkap hasil training camp (TC) timnya di Thailand. Program ini sudah berlangsung sejak 17 hingga 27 Juli 2025.

Pelatih asal Kroasia ini memastikan program tersebut berlangsung dengan bagus. Namun yang lebih penting baginya, para pemain sudah saling mengenal satu sama lain.

Bus Tim Persib Bandung Terlibat Kecelakaan di Thailand

“Kami memiliki waktu 10 hari untuk bersama-sama dan saya rasa pemain kini sudah saling mengenal satu sama lain dengan baik. Ini akan bagus untuk situasi di ruang ganti,” ungkap Bojan, Senin 28 Juli 2025.

1. TC Berjalan Lancar

Bojan Hodak merasa program TC itu berjalan lancar lantaran timnya menjalani tiga laga uji tanding dalam berbagai level. Persib melawna tim University, Ratchaburi FC, dan Police Tero FC.

“Tentu kami memiliki banyak pemain baru yang masih ada kesalahpahaman, tapi perlahan ketika liga dimulai ini akan menjadi lebih baik,” ucap Bojan Hodak.

Karena itu, Bojan merasa perjalanan timnya ke Thailand berlangsung dengan bagus. Bahkan, hampir tidak ada pemain yang cedera.

“Kecuali Zul (Zulkifli Lukmansyah). Tapi saya rasa dia sudah siap untuk laga pertama atau kedua di bulan Agustus,” tuturnya.

 

