HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Final Piala AFF U-23 2025: Achmad Maulana Yakin Timnas Indonesia U-23 Ulangi Momen Juara SEA Games di Stadion GBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |18:45 WIB
Final Piala AFF U-23 2025: Achmad Maulana Yakin Timnas Indonesia U-23 Ulangi Momen Juara SEA Games di Stadion GBK
Achmad Maulana yakin Timnas Indonesia U-23 mengulangi momen juara SEA Games 1987 (Foto: Okezone/Cikal Bintang)
A
A
A

JAKARTA – Bek Timnas Indonesia U-23, Achmad Maulana, yakin timnya bisa mengulangi momen juara SEA Games 1987 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kali ini, mereka akan menghadapi Final Piala AFF U-23 2025 dengan menjamu Timnas Vietnam U-23.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion GBK, Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Laga tersebut akan menjadi momentum memutus rekor buruk di arena berkapasitas 80 ribu tempat duduk tersebut.

1. Terakhir Juara

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Untuk diketahui, terakhir kali Timnas Indonesia menjadi juara di stadion itu adalah pada SEA Games 1987. Kala itu, Skuad Garuda berhasil membungkam Malaysia dengan skor tipis 1-0. Setelah 38 tahun berlalu, Merah Putih belum pernah menjadi juara lagi di kandang sendiri. 

Achmad mengatakan, catatan sejarah ini akan menjadi motivasi tinggi bagi Timnas Indonesia U-23. Pemain berusia 22 tahun itu menegaskan, skuad Garuda Muda akan berupaya maksimal untuk menjuarai Piala AFF U-23 2025.

"Kalau untuk itu kami pemain jadi motivasi, sudah lama enggak juara di sini, pastinya dengan kekuatan dan strategi baru," kata Achmad dalam konferensi pers jelang pertandingan kontra Vietnam, Senin (28/7/2025). 

 

