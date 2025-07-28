Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live Malam Hari! Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Wajib Menang, Garuda Muda!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |18:02 WIB
Live Malam Hari! Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Wajib Menang, Garuda Muda!
Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengungkap keyakinan jelang laga final besok malam. Ia optimistis Timnas Indonesia U-23 akan melibas Vietnam U-23 di SUGBK.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)
Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

“Ini pertandingan yang sudah kita tunggu bersama, kita bermain di turnamen ini untuk mencapai final,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23, Senin (28/7/2025).

"Laga ini merupakan pertandingan terakhir. Kami akan bermain mati-matian untuk memenangkan pertandingan,” lanjut pria yang membantu Timnas Belanda juara Piala Eropa 1988 ini.

1. Kondisi Jens Raven Belum Jelas

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg juga ditanyakan kondisi terakhir tiga pemainnya yang cedera, yakni Jens Raven, Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri. Gerald Vanenburg baru bisa menilai kondisi ketiganya kelar sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U-23 malam ini.

"Untuk kondisi pemain, hari ini akan ada latihan terakhir. Jadi kita selalu memainkan pemain yang siap dan fit," kata Gerald Vanenburg.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175715/indra_sjafri_mengultimatum_timnas_indonesia_u_23_jelang_menghadapi_timnas_india_u_23-aKU0_large.jpg
Indra Sjafri Ultimatum Timnas Indonesia U-23: Mereka Tim Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175674/indra_sjafri_mengungkap_penyebab_mengapa_rafael_struick_belum_gabung_tc_timnas_indonesia_u_23-EhWJ_large.jpg
Indra Sjafri Ungkap Penyebab Rafael Struick Belum Gabung TC Timnas Indonesia U-23
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/51/3175656/indra_sjafri_buru_buru_menegaskan_laga_timnas_indonesia_u_23_vs_timnas_india_u_23_bukan_gambaran_sea_games_2025-Id7e_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 vs India, Indra Sjafri: Bukan Gambaran SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/51/3174704/timnas_indonesia_u_23-l3pz_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas India U-23 Jelang SEA Games 2025
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638105/evaluasi-total-timnas-indonesia-kembali-rekrut-shin-taeyong-xgs.webp
Evaluasi Total, Timnas Indonesia Kembali Rekrut Shin Tae-yong?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/28/marc_marquez_2.jpg
Pengamat MotoGP Nilai Balapan Lebih Seru Tanpa Marc Marquez: Kucing Keluar, Tikus Menari!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement