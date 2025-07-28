Live Malam Hari! Jadwal Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Wajib Menang, Garuda Muda!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 sudah dirilis. Sesuai jadwal, laga ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg mengungkap keyakinan jelang laga final besok malam. Ia optimistis Timnas Indonesia U-23 akan melibas Vietnam U-23 di SUGBK.

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg (Foto: Okezone/Andika Rachmansyah)

“Ini pertandingan yang sudah kita tunggu bersama, kita bermain di turnamen ini untuk mencapai final,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23, Senin (28/7/2025).

"Laga ini merupakan pertandingan terakhir. Kami akan bermain mati-matian untuk memenangkan pertandingan,” lanjut pria yang membantu Timnas Belanda juara Piala Eropa 1988 ini.

1. Kondisi Jens Raven Belum Jelas

Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg juga ditanyakan kondisi terakhir tiga pemainnya yang cedera, yakni Jens Raven, Toni Firmansyah dan Arkhan Fikri. Gerald Vanenburg baru bisa menilai kondisi ketiganya kelar sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U-23 malam ini.

"Untuk kondisi pemain, hari ini akan ada latihan terakhir. Jadi kita selalu memainkan pemain yang siap dan fit," kata Gerald Vanenburg.