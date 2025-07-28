Jawaban Gerald Vanenburg soal Jens Raven Bela Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Simak jawaban Gerald Vanenburg soal Jens Raven main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 atau tidak (Foto: PSSI)

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menjawab soal apakah Jens Raven bakal main di final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Vietnam U-23 atau tidak. Ia hanya bisa berkata akan melihat kondisi terakhir.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Kondisi Raven jadi sorotan jelang laga.

1. Kondisi Terakhir

Pasalnya, pemain Bali United FC itu terlihat pincang memasuki menit-menit terakhir laga kontra Timnas Thailand U-23 di semifinal. Lalu, ada pula Tony Firmansyah dan Arkhan Fikri yang kondisinya masih dipertanyakan.

"Untuk kondisi pemain, hari ini akan ada latihan terakhir, jadi kami akan selalu bermain dengan yang siap dan fit," kata Vanenburg dalam konferensi pers jelang pertandingan, Senin (28/7/2025).

"Jadi malam ini saya akan melihat kondisi pemain, dan besok pagi masih ada sedikit latihan ringan di hotel,” imbuh pria asal Belanda itu.

“Setelah itu kami tahu siapa yang akan siap untuk bermain di awal pertandingan," tutupnya.