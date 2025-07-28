Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jawaban Gerald Vanenburg soal Jens Raven Bela Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |17:38 WIB
Jawaban Gerald Vanenburg soal Jens Raven Bela Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025
Simak jawaban Gerald Vanenburg soal Jens Raven main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 atau tidak (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Gerald Vanenburg, menjawab soal apakah Jens Raven bakal main di final Piala AFF U-23 2025 melawan Timnas Vietnam U-23 atau tidak. Ia hanya bisa berkata akan melihat kondisi terakhir.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Kondisi Raven jadi sorotan jelang laga.

1. Kondisi Terakhir

Jens Raven di Timnas Indonesia U-23 vs Thailand. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

Pasalnya, pemain Bali United FC itu terlihat pincang memasuki menit-menit terakhir laga kontra Timnas Thailand U-23 di semifinal. Lalu, ada pula Tony Firmansyah dan Arkhan Fikri yang kondisinya masih dipertanyakan.

"Untuk kondisi pemain, hari ini akan ada latihan terakhir, jadi kami akan selalu bermain dengan yang siap dan fit," kata Vanenburg dalam konferensi pers jelang pertandingan, Senin (28/7/2025). 

"Jadi malam ini saya akan melihat kondisi pemain, dan besok pagi masih ada sedikit latihan ringan di hotel,” imbuh pria asal Belanda itu.

“Setelah itu kami tahu siapa yang akan siap untuk bermain di awal pertandingan," tutupnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/49/1637963/media-italia-sebut-pembalap-indonesia-veda-ega-pratama-gabung-honda-di-moto3-2026-aqj.webp
Media Italia Sebut Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Gabung Honda di Moto3 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/01/winger_anyar_persib_bandung_saddil_ramdani_2.jpg
Saddil Ramdani Minta Maaf usai Emosi Diganti saat Persib Lawan Persis Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement