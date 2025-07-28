Adu Harga Pasaran Kapten Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri, bak Bumi dan Langit

ADU harga pasaran kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri menarik untuk diulas. Sebab, angkanya bak bumi dan langit!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Ini merupakan ulangan final Piala AFF U-23 2023.

Jelang pertandingan, tentu menarik untuk melihat kekuatan kedua tim. Bagaimana dengan harga pasaran kedua kapten?

1. Harga Pasaran Khuat Van Khang

Kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang (Foto: VFF)

Pemain satu ini tengah memperkuat Viettel FC di Liga Vietnam. Van Khang ternyata punya satu gelar juara Piala AFF serta bagian dari skuad juara Piala AFF U-23 2023!

Tidak heran bila harga pasaran pemain satu ini menembus Rp5,21 miliar. Sebagai pemain yang punya jam terbang tinggi, Van Khang diserahi ban kapten oleh Kim Sang-sik.

Di Piala AFF U-23 2025, sang kapten sudah mencetak satu gol dan satu assist. Van Khang patut diwaspadai saat pertandingan nanti.