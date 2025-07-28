ADU harga pasaran kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri menarik untuk diulas. Sebab, angkanya bak bumi dan langit!
Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Ini merupakan ulangan final Piala AFF U-23 2023.
Jelang pertandingan, tentu menarik untuk melihat kekuatan kedua tim. Bagaimana dengan harga pasaran kedua kapten?
Pemain satu ini tengah memperkuat Viettel FC di Liga Vietnam. Van Khang ternyata punya satu gelar juara Piala AFF serta bagian dari skuad juara Piala AFF U-23 2023!
Tidak heran bila harga pasaran pemain satu ini menembus Rp5,21 miliar. Sebagai pemain yang punya jam terbang tinggi, Van Khang diserahi ban kapten oleh Kim Sang-sik.
Di Piala AFF U-23 2025, sang kapten sudah mencetak satu gol dan satu assist. Van Khang patut diwaspadai saat pertandingan nanti.