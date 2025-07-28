Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Harga Pasaran Kapten Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri, bak Bumi dan Langit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |15:25 WIB
Adu Harga Pasaran Kapten Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri, bak Bumi dan Langit
Simak adu harga pasaran kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri (Foto: PSSI)
A
A
A

ADU harga pasaran kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang dengan Muhammad Ferarri menarik untuk diulas. Sebab, angkanya bak bumi dan langit!

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Vietnam U-23 digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 29 Juli 2025 malam WIB. Ini merupakan ulangan final Piala AFF U-23 2023.

Jelang pertandingan, tentu menarik untuk melihat kekuatan kedua tim. Bagaimana dengan harga pasaran kedua kapten?

1. Harga Pasaran Khuat Van Khang

Kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang (Foto: VFF)
Kapten Timnas Vietnam U-23 Khuat Van Khang (Foto: VFF)

Pemain satu ini tengah memperkuat Viettel FC di Liga Vietnam. Van Khang ternyata punya satu gelar juara Piala AFF serta bagian dari skuad juara Piala AFF U-23 2023!

Tidak heran bila harga pasaran pemain satu ini menembus Rp5,21 miliar. Sebagai pemain yang punya jam terbang tinggi, Van Khang diserahi ban kapten oleh Kim Sang-sik.

Di Piala AFF U-23 2025, sang kapten sudah mencetak satu gol dan satu assist. Van Khang patut diwaspadai saat pertandingan nanti.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/51/3159835/yardan_yafi-xoUW_large.jpg
Yardan Yafi Bawa Pulang Pengalaman Berharga Usai Bela Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/51/3159450/simak_pesan_menyentuh_sjoerd_woudenberg_usai_timnas_indonesia_u_23_gagal_juara_di_piala_aff_u_23_2025-um3S_large.jpg
Pesan Menyentuh Sjoerd Woudenberg untuk Timnas Indonesia U-23 Usai Gagal Juara Piala AFF 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159229/arkhan_fikri-6TzQ_large.jpg
Penyesalan Arkhan Fikri Usai Timnas Timnas Indonesia U-23 Gagal Juara Piala AFF U-23 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/51/3159214/robi_darwis_dan_kakang_rudianto-bh37_large.jpg
Kelar Bela Timnas Indonesia U-23, Robi Darwis dan Kakang Rudianto Dapat Hadiah dari Persib Bandung
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/11/1638121/5-pelatih-top-dunia-tanpa-klub-jadi-alternatif-timnas-indonesia-bakal-dilirik-pssi-gcq.webp
5 Pelatih Top Dunia Tanpa Klub Jadi Alternatif Timnas Indonesia, Bakal Dilirik PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/16/patrick_kluivert_2.jpg
Patrick Kluivert Jadi Kandidat Pelatih Ajax Amsterdam usai Dipecat Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement