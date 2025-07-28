Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kondisi Membaik, Saddil Ramdani Kembali Perkuat Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |23:15 WIB
Kondisi Membaik, Saddil Ramdani Kembali Perkuat Persib Bandung
Kabar baik bagi Persib Bandung datang dari Saddil Ramdani (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNG – Kabar baik bagi Persib Bandung datang dari Saddil Ramdani. Eks Persela Lamongan itu kondisinya membaik setelah cedera di Piala Presiden 2025.

Saddil mengalami cedera ligamen saat Persib menghadapi Port FC di Piala Presiden 2025. Padahal itu merupakan penampilan perdananya bersama tim anyarnya.

Persib Bandung bersiap turun di Super League 2025-2026 @adsprzy

Akibatnya, Saddil tidak bisa tampil di laga selanjutnya melawan Dewa United. Ia juga menepi dalam beberapa uji tanding Persib saat menjalani training camp (TC) di Thailand.

1. Jadi Perhatian

Dokter Persib Bandung, dr. Wira Prasetya, mengaku awalnya terdapat beberapa pemain termasuk Saddil yang menjadi perhatiannya. Namun, semua sudah normal kembali.

“Sebenarnya hampir semua kondisi pemain itu baik sejak datang, paling hanya 1-2 pemain karena adaptasi di lingkungan yang baru jadi ada sedikit masalah pencernaan,” kata dr. Wira, Senin (28/7/2025).

“Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah kembali baik dan normal lagi,” sambungnya.

Selain pencernaan, beberapa pemain juga mengalami cedera seperti Rezaldi dan Saddil. Untungnya, mereka sudah membaik.

 

