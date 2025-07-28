Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stadion GBK atau JIS? Jordi Amat Singgung soal Rumput

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |03:05 WIB
Stadion GBK atau JIS? Jordi Amat Singgung soal Rumput
Jordi Amat dihadapkan pada pilihan sulit saat ditodong mengenai SUGBK atau JIS (Foto: Persija Jakarta)
JAKARTA – Jordi Amat dihadapkan pada pilihan sulit saat ditodong mengenai Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) atau Jakarta International Stadium (JIS). Penggawa anyar Persija Jakarta itu lantas bicara soal rumput lapangan.

Jordi baru saja bermain untuk pertama kali di Stadion JIS. Pemain berusia 33 tahun itu diturunkan dalam laga uji coba Persija kontra Arema FC di Jakarta pada Sabtu 26 Juli 2025 malam WIB.

JIS Sports Festival. Aldhi Chandra/MPI

Dalam laga tersebut, Jordi bermain sejak awal pertandingan sebelum digantikan pada menit ke-60. Duel tersebut berakhir untuk kemenangan Persija atas Arema FC 3-0.

1. Kualitas

Usai pertandingan, Jordi berbagi pandangannya mengenai JIS. Menurutnya, stadion berkapasitas 82.000 penonton itu mempunyai kualitas yang tak jauh berbeda dengan SUGBK. 

"Saya tahu, saya tahu (tribun JIS dekat dengan lapangan). Tidak, pada akhirnya keduanya (JIS dan GBK) itu adalah stadion yang mengagumkan, itu benar. JIS dan GBK itu luar biasa," kata Jordi kepada awak media, dikutip Senin (28/7/2025).

"Lalu, juga lingkungan di JIS Anda bisa merasakannya. Semua dukungan dari para fans di sini gila," sambung eks pemain Espanyol itu.

 

Telusuri berita bola lainnya
