Tinggalkan Persija Jakarta, Alfriyanto Nico: Misi Saya Selamatkan Persis Solo dari Degradasi!

Alfriyanto ingin bantu Persis Solo lepas dari jeratan degradasi di Super League 2025-2026. (Foto: Laman resmi Persis Solo)

ALFRIYANTO Nico resmi diperkenalkan Persis Solo sebagai rekrutan anyar di jendela transfer paruh musim 2025-2026. Ia bertekad membawa Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo- keluar dari zona degradasi di Super League 2025-2026.

Persis Solo mendatangkan Alfriyanto Nico dengan status pinjaman dari Persija Jakarta hingga akhir musim. Laskar Sambernyawa merupakan klub masa kecil pemain berusia 22 tahun itu. Tercatat, ia sempat membela skuad muda Persis Solo pada musim 2017-2018.

1. Alfriyanto Nico Bahagia Bela Persis Solo

Alfriyanto Nico saat membela Timnas Indonesia U-19

Alfriyanto Nico mengaku senang karena bisa kembali membela klub masa kecilnya. Kepindahannya ke Persis Solo sekaligus mewujudkan mimpinya semasa muda.

“Alhamdulillah saya senang dan bangga bisa membela klub tanah kelahiran. Ini adalah salah satu mimpi saya dari kecil dan Alhamdulillah terwujud di musim ini,” kata Alfriyanto Nico, Okezone mengutip dari laman resmi Persis Solo, Minggu (11/1/2026).

Alfriyanto Nico siap berjuang mati-matian agar Persis Solo keluar dari zona merah. Menurutnya, kunci agar tim bangkit adalah terus berjuang bersama bagaimanapun kondisinya.

“Saya siap untuk memberikan kontribusi bagi Persis Solo agar bisa lolos dari degradasi dan tetap di Liga 1,” tegas Alfriyanto Nico