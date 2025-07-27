Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 27 Juli 2025 |21:39 WIB
Hasil Final Pro Futsal League Indonesia 2024-2025: Kalahkan Black Steel, BTS Raih Gelar Keempat Beruntun
Bintang Timur Surabaya juara Pro Futsal League Indonesia 2024-2025 usai menang atas Black Steel di final. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
YOGYAKARTA Bintang Timur Surabaya (BTS) kembali menorehkan sejarah dengan mencatatkan gelar keempat secara beruntun di ajang Pro Futsal League Indonesia. Kepastian ini didapat setelah mereka mengalahkan Black Steel dengan skor 7-4 (2-0) dalam final leg kedua yang digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, pada Minggu (27/7/2025) malam WIB.

Kemenangan ini membuat BTS mengumpulkan total 2 poin di final. Pada leg pertama, kedua tim bermain imbang 2-2, namun BTS mendapatkan satu poin keunggulan berdasarkan peringkat di papan klasemen yang lebih baik dari Black Steel FC.

Gelar Pro Futsal League 2024-2025 ini menambah koleksi juara BTS setelah sebelumnya menjadi kampiun pada edisi 2023-2024, 2022-2023, dan 2021-2022, membuktikan konsistensi luar biasa tim asal Surabaya tersebut.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan dibuka dengan tempo tinggi dan permainan ngotot dari kedua tim, BTS dan Black Steel FC. Masing-masing tim berusaha mencetak gol cepat untuk membangun kepercayaan diri.

Seiring berjalannya waktu, BTS berhasil mendominasi permainan. Mereka mampu mencetak gol demi gol, membangun keunggulan yang signifikan.

Pada akhir babak pertama, BTS unggul jauh dengan skor 4-1 atas Black Steel FC. Kedua tim tentu memanfaatkan waktu jeda untuk berbenah demi tampil lebih baik di babak kedua.

Black Steel v Bintang Timur Surabaya. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)
Black Steel v Bintang Timur Surabaya. (Foto: Instagram/pfl.indonesia)

Babak Kedua

Memasuki babak kedua, BTS berusaha menjaga performa mereka. Namun, Black Steel memberikan ujian berat dengan terus menekan untuk memperkecil ketertinggalan.

 

